Sporting deixa Ristovski e Battaglia fora da Liga Europa

A UEFA publicou esta quinta-feira a lista de jogadores do Sporting inscritos para a fase de grupos da Liga Europa, destacando-se as ausências do defesa-direito Ristovski e do médio Rodrigo Battaglia.

Refira-se que estes dois jogadores têm estado lesionados, motivo pelo qual deverão ter sido preteridos nas escolhas finais.

Os leões apenas tiveram direito a inscrever 20 atletas, uma vez que só dispõem no plantel de cinco jogadores formados localmente, tendo deixado ainda fora desta lista os jovens Miguel Luís e Jovane Cabral, que no entanto devem integrar a lista B que ainda não foi divulgada pela UEFA.

Eis a lista completa de inscritos dos leões:

Guarda-redes - Renan Ribeiro, Luís Maximiano;

Defesas - Tiago Ilori, Coates, Luís Neto, Rosier, Mathieu, Cristián Borja;

Médios - Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Gonzalo Plata, Wendel, Idrissa Doumbia;

Avançados - Luciano Vietto, Fernando Pedro, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype, Bolasie.