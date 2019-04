Sporting defronta o Liverpool na pré-época

O Sporting anunciou esta terça-feira que tem agendado um jogo particular com o Liverpool para a pré-época. A partida, inédita na história dos dois clubes, está agendada para o dia 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque, EUA.

"90% da pré-época está delineada e tem como ponto alto defrontarmos o Liverpool, atual vice-campeão europeu e semi-finalista da Liga dos Campeões. Orgulha-nos imenso termos recebido este convite para jogarmos num mercado fantástico e num país com uma grande comunidade portuguesa. Esperamos ter, como sempre acontece, muitos sportinguistas a apoiarem o clube nesta grande festa de futebol. Estamos bastante satisfeitos por irmos atuar num mercado forte, com jogos diante de grandes equipas muito cotadas a nível mundial. É muito importante para a marca Sporting estar presente nestes grandes palcos e vamos, com toda a certeza, dignificar esta grande instituição que é o Sporting Clube de Portugal", disse Beto, team manager dos leões, em declarações ao site oficial do clube.

Este será o terceiro jogo entre o Sporting e equipas inglesas em solo norte-americano. Em 2010, os leões disputaram o torneio New York Football Challenge e empataram (2-2) diante do Tottenham de Gareth Bale com golos dos chilenos Jaime Valdés e Matías Fernández e venceram o Manchester City, treinado por Roberto Mancini, por 2-0, com um bis de Yannick Djaló.

Os leões já têm definido todo o calendário da pré-temporada. Os trabalhos arrancam no dia 27 de junho em Alcochete e segue-se um estádio na Suíça entre 7 e 13 de julho. "Este tipo de planeamento tem de ser feito com grande antecedência e é preciso deixar tudo bem estruturado porque a pré-época é uma fase bastante importante da exigente temporada que o Sporting vai ter pela frente. De realçar que esta pré-temporada vai ter custo zero para o clube e ainda vamos ter mais-valias", revelou Beto. Veja aqui o calendário:

27 junho: Início dos trabalhos, com sessões de treino e exames médicos

7 a 13 de julho: Estágio na Suíça - Feusisberg

10 julho: Jogo-treino com o Rapperswill - Jona (II divisão da Suíça)

13 julho: Jogo-treino com o St. Gallen (I divisão da Suíça)

14 a 21 de julho: Trabalhos na Academia Sporting

19 ou 20 de julho: Troféu Cinco Violinos, Estádio José Alvalade - Adversário a designar

22 de julho: Partida para os Estados Unidos da América

24 julho: Jogo como Liverpool - Nova Iorque

Está em negociação a possibilidade de continuidade em estágio nos Estados Unidos da América até dia 27 com mais dois jogos.