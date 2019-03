Sp. Braga bate Rio Ave nos descontos e regressa às vitórias

Após as derrotas consecutivas com o Sporting (3-0) e o Belenenses (2-0), o Sp. Braga esteve a perder em Vila do Conde, devido a um golo de Carlos, aos 49 minutos, mas deu a volta com os tentos de Paulinho, aos 77, e Wilson Eduardo, aos 90+1, depois de o Rio Ave ter ficado reduzido a 10, por expulsão de Jambor, aos 56.

Terceira classificada, a equipa minhota passou a somar 52 pontos, menos cinco do que o FC Porto, que no sábado foi derrotado em casa pelo Benfica (2-1) e cedeu a liderança por dois pontos aos encarnados. O Sporting, que ainda este domingo recebe o Portimonense, é o quarto, com 46 pontos.

Com três derrotas seguidas, o Rio Ave ocupa o nono lugar, com 28 pontos, tantos quantos o Portimonense.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Sporting de Braga, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Carlos Júnior, 49 minutos.

1-1, Paulinho, 77.

1-2, Wilson Eduardo, 90+1.

Equipas:

- Rio Ave: Léo Jardim, Nadjack, Messias, Rúben Semedo, Fábio Coentrão, Tarantini, Jambor, Carlos Júnior (Buatu, 75), Galeno (Matheus Reis, 90), Ronan (Leandrinho, 59) e Bruno Moreira.

(Suplentes: Paulo Vítor, Matheus Reis, Buatu, Murilo, Said, Leandrinho e Gabrielzinho).

Treinador: Daniel Ramos.

- Sporting de Braga: Tiago Sá, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva (Paulinho, 72), Sequeira, Wilson Eduardo, Claudemir, João Palhinha (João Novais, 61), Ricardo Horta (Murilo, 72), Fransérgio e Dyego Sousa.

(Suplentes: Marafona, Ryller, Pablo Santos, João Novais, Murilo, Trincão e Paulinho).

Treinador: Abel Ferreira.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raúl Silva (29), Jambor (39 e 56), Bruno Viana (62), Marcelo Goiano (79), Fábio Coentrão (89) e Paulinho (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Jambor (56).

Assistência: cerca de 3.500 espetadores.