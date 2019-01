Sporting congratula-se por ver Parlamento discutir Campeonato de Portugal

Luta do Sporting por quatro campeonatos chega ao Parlamento

Parlamento defende que reconhecimento do Campeonato de Portugal é competência da FPF

O Sporting congratulou-se esta sexta-feira "por o plenário da Assembleia da República ter discutido" as 17 edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938, na sequência de uma petição, com o cunho dos leões, que pretende ver reconhecidos como títulos nacionais os triunfos dos leões nas edições de 1922/23, 1933/34, 1935/36 e 1937/38.

"Nas intervenções foi percetível a vontade das forças partidárias em que exista um esclarecimento e uma reposição céleres da verdade histórica. Este mesmo esclarecimento cabe à Federação Portuguesa de Futebol, desejando o Sporting tão somente que a entidade que superintende a modalidade em Portugal siga as boas práticas internacionais, como foram os casos de Itália e Alemanha", afirmou Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo, em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube.

Para o dirigente leonino, "este é um tema que vai manter-se no topo da agenda deste Conselho Directivo pois estão em jogo a memória e a história de muitas famílias de campeões, sendo bom recordar que o capitão do Sporting no título de 1923 foi o nosso fundador Francisco Stromp".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta sexta-feira, na Assembleia da República, os vários intervenientes no debate reconheceram que apesar da matéria da petição apresentada não ser da competência da Assembleia da República é a este órgão que cabe o papel de acompanhar, através da respetiva comissão, o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o tema.