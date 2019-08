Sporting começa na Holanda e FC Porto recebe Young Boys

O antigo internacional português Paulo Ferreira participou no sorteio e tirou a bola do Sp. Braga

O Sporting inicia a participação na fase de grupos da Liga Europa com a deslocação teoricamente mais complicada, à Holanda, para defrontar o PSV Eindhoven, em partida do grupo D marcada para o dia 19 de setembro.

No mesmo dia, o FC Porto inicia a caminhada em casa com os suíços do Yount Boys, enquanto o V. Guimarães vai à Bélgica defrontar o Standard Liège e o Sp. Braga desloca-se a Inglaterra para enfrentar o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

De referir que no dia 7 de novembro o Estádio D. Afonso Henriques irá receber a visita do Arsenal ao V. Guimarães, enquanto os Wolves se deslocam a Braga na penúltima jornada, marcada para 28 de novembro.

Eis o calendário completo das equipas portuguesas:

1.ª jornada - 19 setembro:

PSV Eindhoven-Sporting

Standard Liège-V. Guimarães

FC Porto-Young Boys

Wolverhampton-Sp. Braga

2.ª jornada - 3 outubro:

Sporting-LASK Linz

V. Guimarães-Eintracht Frankfurt

Feyenoord-FC Porto

Sp. Braga-Slovan Bratislava

3.ª jornada - 24 outubro:

Sporting-Rosenborg

Arsenal-V. Guimarães

FC Porto-Rangers

Besiktas-Sp. Braga

4.ª jornada - 7 novembro:

Rosenborg-Sporting

V. Guimarães-Arsenal

Rangers-FC Porto

Sp. Braga-Besiktas

5.ª jornada - 28 novembro:

Sporting-PSV Eindhoven

V. Guimarães-Standard Liège

Young Boys-FC Porto

Sp. Braga-Wolverhampton

6.ª jornada - 12 dezembro:

LASK Linz-Sporting

Eintracht Frankfurt-V. Guimarães

FC Porto-Feyenoord

Slovan Bratislava.Sp. Braga