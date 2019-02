Sporting é o clube que mais atletas coloca nas cinco principais ligas europeias

No relatório do Observatório de Futebol CIES, o Sporting e os argentinos do River Plate são os destaques no que toca a emblemas de fora das big 5: os argentinos colocaram 26 jogadores, mas em mais clubes (37) e com mais minutos (133.056), contra os 28 jogadores da academia lusa, com 124.309 minutos em 34 equipas diferentes.

Para efeitos do estudo, o Observatório considerou jogadores da formação como atletas que passaram pelo menos três épocas entre os 15 e os 21 anos, que durante esse período ou depois tenham jogado nas principais ligas de Inglaterra, Espanha, Itália, França ou Alemanha.

O critério abre espaço a que jogadores surjam como formados em mais do que um clube, como Cristiano Ronaldo, pelo Sporting e Manchester United, sendo que os ingleses são o único clube britânico no top 10, em que figuram seis emblemas espanhóis e três franceses.

No topo da lista está o FC Barcelona, com 69 jogadores formados na academia La Masia a atuar em 55 clubes e com mais de 319 mil minutos, seguidos pelo Real Madrid, com o mesmo número de futebolistas mas menos clubes e minutos, e pelos franceses do Lyon, com 56 jogadores.

O emblema alemão melhor colocado é o Estugarda, na 13.ª posição, e em Itália é a Roma com o melhor registo, o 18.º, numa tabela que reflete ainda o aproveitamento dos clubes das principais ligas.

O melhor colocado é o Athletic de Bilbau, com 65% dos jogadores utilizados provenientes da própria formação, seguido por outros emblemas espanhóis, o Celta de Vigo (58%) e a Real Sociedad (57%), sendo que o Manchester City está no lado oposto, com apenas 1% de jogadores formados no clube utilizados.