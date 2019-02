Benfica não perde em Alvalade na I Liga há quase sete anos

Para encontrar a derradeira vitória dos leões é, assim, necessário recuar à ronda 26 da I Liga 2011/12, mais precisamente a 09 de abril de 2012, dia em que o holandês Ricky van Wolfswinkel decidiu de penálti (1-0), aos 18 minutos.

Depois disso, os encarnados não mais perderam, numa série iniciada em 2012/13, com um triunfo por 3-1. Wolfswinkel voltou a adiantar os locais, mas um autogolo de Marcos Rojo e um bis de Óscar Cardozo (81 e 86) viraram o jogo.

Nas duas épocas seguintes, registaram-se dois empates a um golo e foi sempre o Sporting o primeiro a marcar, primeiro por Montero (2013/14) e depois por Jefferson (2014/15), mas o Benfica respondeu respetivamente por Markovic e Jardel, este último com um tento aos 90+4 minutos.

Em 2015/16, e depois de ter levado uma tareia em casa (0-3), o Benfica deu a resposta em Alvalade, vencendo por 1-0, com um golo do grego Mitroglou. O onze de Rui Vitória ultrapassou o de Jorge Jesus na tabela e rumou ao título.

Nas duas últimas épocas, registaram-se mais dois empates, o primeiro a um golo - Adrien adiantou os leões de penálti e Lindelöf ripostou de livre direto -- e a época passada a zero, num resultado que deu o título ao FC Porto parecia favorável aos leões na luta pelo milionário segundo lugar.

Com uma ronda por disputar, o Sporting manteve-se empatado com os encarnados, mas com vantagem no confronto direto (1-1 na Luz), mas deitou tudo a perder na última ronda, ao perder por 2-1 no recinto do Marítimo, enquanto o Benfica venceu por 1-0 na receção ao Moreirense.

Após esta série positiva nos últimos seis jogos, o conjunto da Luz colocou-se a apenas um triunfo (31 contra 32) de igualar o Sporting nos jogos para o campeonato em Alvalade.

Caso triunfe por três golos, o que aconteceu pela última vez em 1997/98, com tentos de Poborsky, Sousa, Brian Deane e João Vieira Pinto, contra um de Leandro, o empate será total, pois os leões comandam por 122-119.

Apesar do domínio do Benfica nos últimos anos, é o Sporting tem liderado, embora sempre por escassa margem, o histórico dos jogos caseiros para o campeonato face ao rival.

Ainda assim, a quase igualdade total choca numa série de resultados muito desequilibrados, sendo que dois deles entraram diretamente para a história do futebol português, os 7-1 de 1986/87 e os 3-6 de 1993/94.

Manuel Fernandes foi o herói do encontro de 14 de dezembro de 1986, ao conseguir um póquer (quatro golos), enquanto João Vieira Pinto brilhou na noite chuvosa de 14 de maio de 1994, com um hat-trick (três) na primeira parte.

Para a história entraram também o triunfo encarnado por 1-0, em 1999/2000, e o empate 1-1 de 2001/02, que adiaram os respetivos títulos dos leões, ainda os últimos.