Sporting B-Benfica mudado de local e sem adeptos encarnados

A mudança de local do jogo teve a ver, segundo o Sporting, com um parecer negativo da Polícia de Segurança Pública (PSP) em relação à realização do jogo no campo 5 do Estádio Universitário, em Lisboa, como estava inicialmente programado.

A partida será disputada na Academia de Alcochete, no domingo, a partir das 15:00, no campo 6 do complexo desportivo dos 'leões', uma vez que o estádio Aurélio Pereira estará em manutenção no dia do jogo.

A capacidade do campo 5 do Estádio Universitário é superior em relação ao recinto onde o jogo será realizado e os bilhetes já se encontram esgotados, tendo sido cedido 10% da lotação do estádio ao Benfica, como preveem os regulamentos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube da Luz já reagiu no seu site, considerando que a mudança do local do jogo para o campo 6 da Academia de Alcochete inviabilizará o acesso dos sócios e adeptos benfiquistas, tendo em conta "os motivos invocados pelo Sporting em relação à segurança e à limitação de lugares neste recinto".

O Benfica lidera a II Divisão do futebol feminino no ano da sua estreia na modalidade, com 36 pontos, mais seis do que o Sporting B, que é segundo, com menos um jogo, e ao qual derrotou na primeira volta, na quinta jornada, por 4-0, no estádio da Tapadinha, em Alcântara.