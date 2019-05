Sporting apresenta queixa contra Sérgio Conceição

O Sporting enviou para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol um pedido de elaboração de um auto de flagrante delito para instauração de um processo sumário contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sequência dos incidentes registados perto do final do jogo, na altura em que Jesús Corona recebeu ordem de expulsão.

Os leões defendem que o treinador portista terá agredido o guarda-redes Renan Ribeiro e, como tal, consideram que Sérgio Conceição terá de ser sancionado.

O Conselho de Disciplina irá agora pronunciar-se, podendo castigar de imediato o treinador, embora o FC Porto tenha sempre a possibilidade de recorrer e, consequentemente, garantir que Sérgio Conceição se possa sentar no banco na final da Taça de Portugal, marcada para sábado (17.15 horas), no Estádio Nacional, no Jamor, na qual as duas equipas se voltam a encontrar.

No caso de ser provada a agressão, Sérgio Conceição arrisca uma pena que poderá ir de 22 dias a nove meses.

Refira-se que para essa partida os leões não podem contar com os defesas Ristovski e Cristián Borja, enquanto os dragões estão privados de Corona, todos devido a castigo.