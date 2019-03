Sporting anuncia contratação de Luís Neto

Luís Neto vai ser reforço do Sporting para as próximas três temporadas, a começar em 2019/2020, anunciou esta segunda-feira o clube de Alvalade. O defesa internacional português regressa a Portugal depois de em 2012 ter saído para Itália. A terminar contrato com o Zenit, é o primeiro reforço dos leões para a próxima época.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luís Neto para a celebração de um contrato de trabalho válido para as próximas três épocas desportivas, com início em julho de 2019", informou o clube em comunicado no seu site.

Luís Neto, de 30 anos, formou-se no Varzim e deu nas vistas no Nacional, em 2011/2012, onde depois de apenas uma época se transferiu para Itália, para representar o Siena. Em solo italiano o português apenas jogou meia época, com o Zenit a desembolsar cerca de 6,5 milhões de euros logo no início de 2013, para levar o jogador para São Petersburgo. Na época passada, o defesa jogou por empréstimo no Fenerbahçe, voltando esta temporada à Rússia, onde foi aposta recorrente até à pausa de inverno.

Sete anos depois, e após 19 jogos pela seleção nacional, que representou no Mundial 2014 e na Taça das Confederações 2017, regressa a Portugal. Ao serviço do Zenit, Luís Neto conquistou um campeonato, uma Taça e ainda duas Supertaças da Rússia.