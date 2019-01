Sporting acionou a opção de compra de Renan há um mês

O Sporting acionou a opção de compra do passe do guarda-redes Renan junto do Estori há cerca de um mês, soube o DN. Herói da passagem do Sporting à final da Taça da Liga, ao defender três penáltis, o brasileiro viu a SAD leonina avançar para a compra em definitivo do guardião de 28 anos e propor-lhe um novo contrato válido até 2023.

Renan Ribeiro chegou a Alvalade no verão por empréstimo do Estoril, e uma opção de compra do passe, no valor de um milhão de euros, que teria de ser acionada até junho,mas que o Sportig acionou antecipadamente. Foi há cerca de um mês que os leões comunicaram oficialmente ao emblema canarinho a compra do passe como previsto no contrato de empréstimo.

No início da época, Renan era visto como a terceira opção, depois de Viviano e Salin, mas agarrou a titularidade em outubro, e já leva 19 jogos de leão ao peito.