Sport TV reage às acusações do Sp. Braga

Depois de esta quarta-feira o Sp. Braga ter acusado a Sport TV, através de uma carta aberto, de iludir "telespetadores e elementos do VAR", a estação televisiva reagiu, dizendo que a Cidade do Futebol, onde o sistema de videoarbitragem está instalado, "recebe a totalidade das imagens disponíveis".

O emblema minhoto tinha imputado também a estação de "disponibilizar uma linha aplicada numa câmara em ângulo impróprio e que induziu em erro os vários analistas" durante o jogo desta terça-feira entre os arsenalistas e o FC Porto referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terminou empatado a um golo.

Comunicado da Sport TV na íntegra:

"A SPORT TV entrega na Cidade do Futebol, sem quaisquer condicionantes, os sinais vídeo e áudio da totalidade das câmaras usadas nas filmagens dos jogos da Liga NOS para serem analisados pelo VAR.

Por esse facto a Cidade do Futebol recebe a totalidade das imagens disponíveis, incluindo mesmo aquelas que não são usadas na emissão dos jogos, nos Canais SPORT TV, que chega à casa dos nossos clientes.

Esses sinais são enviados, isoladamente dos estádios para a Cidade do Futebol, em direto, sem qualquer grafismo, tratamento editorial ou qualquer outra intervenção por parte das equipas da SPORT TV. Não faz pois nunca sentido considerar que um qualquer elemento gráfico usado na transmissão da SPORT TV possa influenciar as decisões de uma equipa de arbitragem pelo facto destes elementos não estarem presentes nas imagens entregues à Cidade do Futebol para efeitos do VAR.



A SPORT TV utiliza nas suas transmissões as ferramentas gráficas mais desenvolvidas que existem, com o único objetivo de permitir aos seus subscritores o melhor entendimento do jogo.

Ainda que as dinâmicas de realização de uma transmissão em direto possam limitar o uso destas ferramentas, considera a SPORT TV que na larga maioria dos casos estas ajudam a clarificar situações de jogo."