Sp. Braga volta a vencer e marca encontro com o Spartak Moscovo

O Sp. Braga garantiu esta quinta-feira a presença no play off de acesso à fase de grupos da Liga Europa ao voltar a vencer, agora em casa, os dinamarqueses do Brondby, por 3-1, em jogo da 3.ª pré-eliminatória.

Na primeira mão, a equipa de Ricardo Sá Pinto já tinha vencido por 4-2, pelo que o apuramento estava bem encaminhado, tendo começado a ser confirmado aos 19 minutos através de João Palhinha. Ainda antes do intervalo, André Horta aumentou a vantagem, tendo Paulinho sido o autor do terceiro golo aos 66 minutos na recarga a um penálti falhado por Wilson Eduardo.

Os dinamarqueses ainda reduziram aos 85 minutos através de Peter Bjur, mas nada havia a fazer, pois o Sp. Braga terminava a eliminatória com uma vantagem de 7-3 no conjunto das duas mãos da eliminatória.

Os bracarenses vão agora discutir um lugar na fase de grupos da Liga Europa com os russos do Spartak Moscovo, que recebeu e venceu os suíços do FC Thun por 2-1, passando a eliminatória com um acumulado de 5-3.

Entretanto, o V. Guimarães, que na quarta-feira afastou o Ventspils, também ficou a conhecer o próximo adversário que será o Steaua Bucareste, que foi à República Checa vencer o Mlada Boleslav por 1-0, depois de um empate 0-0 na Roménia.

Quem também seguiu em frente para o play-off foi o Wolverhampton treinado por Nuno Espírito Santo ao vencer o Pyunik, da Arménia, por 4-0, com três golos a terem a assinatura de jogadores portugueses: Pedro Neto, que também fez uma assistência, Rúben Vinagre e Diogo Jota. Os Wolves vão agora defrontar os italianos do Torino.

Outro treinador português a seguir em frente foi Miguel Cardoso, que no comando do AEK Atenas empatou 1-1 em casa com os romenos do Universitatea Craiova, tendo valido o triunfo por 2-1 alcançado na primeira mão. Os gregos terão agora pela frente os turcos do Trabzonspor.

Os jogos do play off realizam-se nos dias 22 e 29 de agosto.