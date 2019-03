Sp. Braga impõe derrota ao Benfica e está com um pé na final da Taça

A equipa feminina do Sp. Braga deu neste domingo um passo de gigante para garantir a presença na final da Taça de Portugal ao vencer o Benfica, por 2-1, em jogo da primeira mão das meias-finais, disputado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

As bracarenses, líderes do campeonato da I Divisão, continuam assim invictas nesta temporada, tendo infligido a primeira derrota em jogos oficiais da equipa do Benfica, que atua na II Divisão nacional. A segunda mão realiza-se no dia 20 de abril no Estádio 1.º de Maio, em Braga, estando as encarnadas obrigadas a dar a volta à eliminatória para conseguirem alcançar a final da prova marcada para o Estádio Nacional.

Com o presidente Luís Filipe Vieira na bancada da Tapadinha, o Benfica até esteve em vantagem graças a um remate de Darlene Souza, na sequência de um pontapé de canto, aos 25 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, as bracarenses responderam ainda antes do intervalo com um empate marcado por Jana, de cabeça, a aproveitar uma saída em falso da guarda-redes Dani Neuhaus, na sequência de um canto. O Sp. Braga acabou por marcar o golo da vitória à passagem dos 68 minutos, quando Ágata Filipe fez o 2-1 num canto que entrou diretamente na baliza benfiquista.

Depois disso, o Benfica tentou tudo para evitar a derrota, mas a equipa do Sp. Braga defendeu a vantagem no marcador com unhas e dentes.

No outro jogo da primeira mão da meia-final, o Valadares de Gaia recebeu e venceu o Clube Albergaria por 1-0, numa partida realizada neste sábado.