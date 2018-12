Sp. Braga é o primeiro finalista da Taça da Liga

O Sp.Braga garantiu a passagem à final-four da Taça da Liga ao vencer, esta sexta-feira em Setúbal, por 4-0. No Bonfim, os golos surgiram apenas no segundo tempo. Paulinho fez primeiro e o segundo do Sp. Braga a passe de Wilson Eduardo, que fez o 3-0 pouco depois. Depois, Pablo, aos 89', fechou as contas do jogo pouco depois de entrar em campo.

A equipa de Abel Ferreira venceu assim o Grupo B e aguarda pelo vencedor do Grupo D, no qual ainda se podem apurar Feirense, Sporting ou Estoril, para saber quem será o adversário nas meias-finais da competição. A fase final a quatro joga-se precisamente no Estádio Municipal de Braga em janeiro.

No outro jogo do grupo, o Tondela fez o que lhe competia para sonhar com a fase final e venceu o Nacional, por 2-1, mas o triunfo acabou por ser inglório face ao triunfo minhoto em Setúbal.

GRUPO B - 3.ª jornada

Tondela - Nacional, 2-1

Vit. Setúbal - Sp. Braga, 0-4

Classificação:

1.º Sp. Braga, 9 pontos

2.º Tondela, 6 pts

3.º V. Setúbal, 1 pt

4.º Nacional, 1 pt