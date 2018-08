Sp. Braga é líder isolado após vitória em Chaves (1-0)

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira em casa do Desportivo de Chaves por 1-0, no jogo de abertura da quarta jornada, resultado que permite aos arsenalistas ascenderem provisoriamente à liderança isolada da I Liga de futebol.

Um golo do defesa-central brasileiro Pablo, praticamente no fecho da primeira parte, aos 43 minutos, permitiu aos minhotos somarem mais três pontos e deixarem sob pressão as restantes três equipas com que dividiam a liderança no arranque da jornada.

Com a vitória, o Sporting de Braga chega aos 10 pontos em quatro jornadas, mais três do que Benfica, Sporting e Feirense, todos igualados na segunda posição e com menos um jogo, enquanto os flavienses estão no 14.º posto com três pontos.



Pode consultar a classificação aqui.



FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Sp. Braga, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Pablo, 43 minutos.

Chaves: Ricardo, Filipe Brigues (João Teixeira, 82), Maras, Marcão, Djavan, Bruno Gallo (Platiny 77), Eustáquio, Bressan, Perdigão, Avto (Niltinho, 67) e William.

Treinador: Daniel Ramos.

Sp. Braga: Tiago Sá, Marcelo Goiano, Pablo, Bruno Viana, Sequeira, João Palhinha, João Novais (Claudemir, 65), Ricardo Esgaio, Fábio Martins (Ricardo Horta, 65), Wilson Eduardo e Dyego Sousa (Fransérgio, 58).

Treinador: Abel Ferreira.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Esgaio (21), Bressan (44), Perdigão (45+1), Palhinha (52), Sequeira (86), Tiago Sá (89) e Wilson Eduardo (90+6).

Assistência: 5 983 espetadores.