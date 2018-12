Ganhar ao AEK na última jornada da fase de grupos deu ao Benfica o estatuto de cabeça de série no sorteio da Liga Europa, que se realiza esta segunda-feira (12.00). A equipa da Luz pode defrontar: Inter Milão, Nápoles, Valência, Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, ou a Lazio. Os turcos do Fenerbahçe e do Galatasaray, e depois os checos do Viktoria Plzen e os belgas do Brugge são os adversários mais acessíveis para a equipa de Rui Vitória.

O Sporting não é cabeça de série e terá, à partida, uma missão ainda mais complicada. Chelsea, Sevilha, Valência, Bétis, Villarreal, Inter de Milão, Nápoles, RB Salzburgo, Zenit, Eintracht Frankfurt ou Bayer Leverkusen. Dínamo Zagreb, Dínamo de Kiev ou Genk são os mais acessíveis para a turma de Marcel Keizer. São perigos à vista, para os leões. O Chelsea (seis vitórias na fase de grupos) venceu os dois duelos com o Sporting, na fase de grupos da Champions de 2014/15. Ao Inter de Milão, o Sporting só ganhou uma vez em seis jogos (com um grande golo de Caneira em Alvalade, para a Liga dos Campeões 2006/07, mas que não evitou a eliminação).

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa está marcado para as 12:00 desta segunda-feira, sendo que equipas do mesmo país ou que tenham sido adversárias na fase de grupos não se podem defrontar nesta eliminatória.

Os jogos desta fase disputam-se a 14 e 21 de fevereiro. A final realiza-se a 29 de maio, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Pote 1 (cabeças de série):

Inter de Milão (Ita) *

Nápoles (Ita) *

BENFICA *

Valência (Esp) *

Bayer Leverkusen (Ale)

Red Bull Salzburgo (Aut)

Zenit (Rus)

Dinamo Zagreb (Cro)

Arsenal (Ing)

Bétis (Esp)

Villarreal (Esp)

Eintracht Frankfurt (Ale)

Genk (Bel)

Sevilha (Esp)

Dinamo Kiev (Ucr)

Chelsea (Ing)

Pote 2 (não cabeças de série):

Club Brugge (Bel) *

Galatasaray (Tur) *

Shakhtar Donetsk (Ucr) *

Viktoria Plzen (Che) *

FC Zurique (Sui)

Celtic (Esc)

Slavia de Praga (Che)

Fenerbahçe (Tur)

SPORTING

Olympiacos (Gre)

Rapid Viena (Aut)

Lazio (Ita)

Malmö (Sue)

FC Krasnodar (Rus)

Rennes (Fra)

BATE Borisov (Bie)

* por via da Liga dos Campeões.