O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões colocou a AS Roma, semifinalista da última edição da prova, no caminho do FC Porto, único representante português. A primeira mão vai jogar-se na capital italiana a 12 de fevereiro e a segunda no Dragão, a 5 de março.

Os dragões evitaram assim tubarões como Liverpool, Manchester United ou Atlético Madrid, tendo pela frente aquele que é o sexto classificado da liga italiana, já a 22 pontos da líder Juventus. Na Liga dos Campeões, os romanos ficaram em segundo lugar no Grupo G, tendo somado três vitórias e outras tantas derrotas, tendo ficado atrás do Real Madrid e à frente de Viktoria Plzen e CSKA Moscovo.

Orientada por Eusebio Di Francesco, a formação da capital italiana conta com o avançado bósnio Edin Dzeko como estrela da companhia. Autor de cinco golos (em quatro jogos) na fase de grupos, apenas foi superado por Robert Lewandowski (oito, pelo Bayern Munique) e Lionel Messi (seis, pelo Barcelona). No entanto, há outros nomes de respeito no plantel, como Aleksandar Kolarov, Kostas Manolas, Alessandro Florenzi, Steven Nzonzi, Javier Pastore, El Shaarawy, as promessas Patrik Schick, Justin Kluivert, Nicolò Zaniolo, Ante Coric e Cengiz Under, o eterno Daniele De Rossi, o ex-benfiquista Bryan Cristante e... Iván Marcano, que no verão deixou o FC Porto a custo zero, após se ter sagrado campeão nacional, para assinar pela AS Roma.

Ainda assim, as recordações dos romanos são ótimas, pois foi com quem os portistas garantiram o apuramento para a fase de grupos da Champions em 2016/17, com um triunfo por 3-0 na capital italiana com golos de Felipe, Layún e Jesús Corona, depois de no Porto se ter registado um empate a uma bola. Em 1981/82 já os dragões tinham levado a melhor na 1.ª eliminatória da Taça das Taças, com uma vitória por 2-0 nas Antas e um 0-0 em Roma.

Outros jogos

Schalke - Manchester City: O outro apurado do grupo do FC Porto vai defrontar o Manchester City de Bernardo Silva, à procura da consagração europeia depois de ter dominado o campeonato inglês na última época. Depois de se ter encontrado com o Hoffenheim na fase de grupos, os citizens vão voltar à Alemanha poucos meses depois.

Atlético Madrid - Juventus: Regresso de Cristiano Ronaldo à capital espanhola, num dos pratos fortes dos oitavos de final, pois opõe duas equipas que foram por duas vezes finalistas vencidas nas últimas cinco edições da Champions. Além de CR7, há mais dois portugueses envolvidos: Gelson Martins do lado espanhol e João Cancelo do italiano.

Manchester United - Paris SG: A equipa de Neymar, Mbappé e Cavani perspetiva-se um osso duro de roer para o Manchester United de José Mourinho (e Diogo Dalot), que terá pela frente o líder destacadíssimo da liga francesa e o vencedor daquele que era considerado um dos grupos mais difíceis, no qual constavam Liverpool, Nápoles e Estrela Vermelha de Belgrado.

Tottenham - Borussia Dortmund: Frente a frente entre o terceiro classificado da liga inglesa e o líder do campeonato alemão. Os spurs têm sido uma das equipas mais regulares em Inglaterra nos últimos anos, apesar de não terem conquistado qualquer título, e sobreviveram a um grupo no qual constavam Barcelona, Inter de Milão e PSV. Os germânicos, que têm Raphael Guerreiro como melhor marcador nesta edição da Champions, bateram o Atlético Madrid na corrida pelo primeiro lugar do grupo e estão bem encaminhados para regressar ao trono na Alemanha.