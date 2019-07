Clássico Benfica-FC Porto na terceira jornada da Liga 2019-20

O campeonato começa a 10 de agosto com um Gil Vicente FC Porto, um Marítimo- Sporting e um Benfica-Paços Ferreira. Sendo que na terceira jornada há um Benfica-FC Porto. Será logo no dia 25 de agosto que o primeiro jogo grande da próxima edição da Liga se vai realizar.

O segundo duelo entre dois grandes chega no primeiro fim de semana de janeiro (dia 5), com o Sporting a defrontar o FC Porto. Quanto ao dérbi fecha a primeira volta. O Sporting vai deslocar-se ao estádio da Luz no dia 18 de janeiro para defrontar o Benfica na última jornada e o FC Porto a visitar o terreno do Sp. Braga.

Adivinha-se assim um final de temporada escaldante com o Sporting a deslocar-se ao estádio da Luz para defrontar o Benfica e o FC Porto a visitar o terreno do Sp. Braga.

O calendário foi sorteado entre 999.999.999 combinações possíveis e ao contrário do ano passado desta vez não houve enganos que obrigassem à repetição.

Antes do sorteio foram entregues os prémios relativos ao desempenho do ano passado, com destaque para o melhor jogador da I Liga, Bruno Fernandes (Sporting), ​​​que venceu pelo segundo ano consecutivo, batendo João Félix e Pizzi, ambos do Benfica. O melhor jovem da I Liga foi João Félix (Benfica), enquanto Bruno Lage (Benfica) foi eleito o melhor treinador da I Liga e Vítor Oliveira (Paços Ferreira), o melhor técnico da II Liga.

Já o melhor golo foi o de Jovane Cabral (Sporting), no jogo com o Rio Ave.

Foi ainda eleito o melhor onze da I Liga 2018-19. Casillas; Éder Militão, Mathieu, Grimaldo e Alex Telles; Bruno Fernandes, João Félix e Herrera; Seferovic, Rafa e Marega. Este onze foi votado pelos treinadores e capitães das equipas da I Liga.

Eis a 1ª Jornada:

Gil Vicente-FC Porto

Braga-Moreirense

MarÍtimo-Sporting

Vitória de Setúbal-Tondela

Santa Clara- Famalicão

Benfica.-Paços Ferreira

Boavista-Aves

Portimonense-Belenenses

Rio Ave- Vitória de Guimarães

Veja a aqui o calendário da Liga 2019-20

Taça da Liga

Foram também sorteadas as duas primeiras fases da Taça da Liga. Os vencedores destas eliminatórias, a primeira agendada para 28 de julho, passam para a fase de grupos.

1.ª fase

Académica-Farense

Leixões-Cova da Piedade

Casa Pia-Vilafranquense

Oliveirense-Mafra

Penafiel-Académico de Viseu

Covilhã-Varzim

2ª fase

Feirense-V. Guimarães

Nacional-Chaves

Gil Vicente-Aves

Leixões ou Cova da Piedade-Marítimo

Rio Ave-Oliveirense ou Mafra

Casa Pia ou Vilafranquense-Boavista

V. Setúbal-Moreirense

Paços de Ferreira-Estoril

Penafiel ou Académico de Viseu-Tondela

Belenenses-Santa Clara

Famalicão-Covilhã ou Varzim

Portimonense-Académica ou Farense

Prémios entregues

Melhor Jogador I Liga: Bruno Fernandes (Sporting)

Prémio Prestígio: Joaquim Oliveira

Troféu Relvado do Ano: Portimonense

Golo do Ano I Liga: Jovane Cabral (Sporting)

Melhor Onze do Ano I Liga: Casillas; Éder Militão, Mathieu, Grimaldo e Alex Telles; Bruno Fernandes, João Félix e Herrera; Seferovic, Rafa e Marega. Este onze foi votado pelos treinadores e capitães das equipas da I Liga.



Melhor Jogador II Liga: Luiz Carlos (Paços Ferreira)

Melhor Treinador I Liga: Bruno Lage (Benfica)

Melhor Treinador II Liga: Vítor Oliveira (Paços Ferreira)

Melhor Marcador I Liga: Seferovic (SL Benfica)

Melhor Marcador II Liga: Pires (FC Penafiel)

Melhor Guarda-Redes II Liga: Ricardo Ribeiro (Paços de Ferreira)

Jogador Jovem do Ano I Liga: João Félix (SL Benfica)

Jogador Jovem do Ano II Liga: Jota (SL Benfica)

Troféu Jogador Fair-Play I Liga: Éder Militão (FC Porto)

Troféu Jogador Fair-Play II Liga: Rúben Freitas (Mafra)

Troféu Fair-Play I Liga: Belenenses

Troféu Fair-Play II Liga: SL Benfica B