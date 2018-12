Solskjaer é o sucessor de Mourinho

O ex-atacante do Manchester United Ole Gunnar Solskjaer vai regressar a Old Trafford, agora como treinador interino até ao final da temporada, informou o clube da Premier League.



José Mourinho foi demitido do cargo na terça-feira na sequência do pior início de temporada em 28 anos. O United está em sexto lugar no campeonato.

Solskjaer jogou no Manchester United entre 1996 e 2007. Ao longo de 11 temporadas - algumas com lesões graves - realizou 235 partidas, tendo apontado 91 golos.

Veja aqui os seus golos no United:

Ao serviço da seleção da Noruega contabilizou 67 internacionalizações, e marcou 23 golos.

Quando terminou a carreira de futebolista, iniciou funções de treinador nas reservas dos red devils. Solskjaer saiu em 2010 para o Molde, clube em que se notabilizou na temporada de 95-96.