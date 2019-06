"Só há Ronaldo" e "Insaciável CR7". Imprensa internacional rendida ao português

Fernando Santos: "Ronaldo já não me surpreende. Só com 18 anos no Sporting"

Os três golos de Cristiano Ronaldo frente à Suíça, que ajudaram Portugal a vencer por 3-1 e apurar-se para a final da Liga das Nações, deixou (mais uma vez) rendida a imprensa desportiva internacional.

"Um, dois, três. Só há Ronaldo, Portugal vence a Suíça por 3-1 e voa para a final. O juventino vence os helvéticos com uma incrível dobradinha [bis] nos últimos minutos. Vai à final quem eliminou a Itália", escreve o italiano La Gazzetta dello Sport, do país onde Ronaldo atua ao serviço da Juventus.

"Cristiano Ronaldo é insaciável. Destroçou o adversário com precisão cirúrgica. É um multiusos na área. Qual canivete suíço, das pernas dele saem todo o tipo de remates e fintas", pode ler-se na Marca , de Espanha, onde o internacional português brilhou entre 2009 e 2018 pelo Real Madrid.

Por Inglaterra, outro país em que o madeirense se destacou, mas com a camisola do Manchester United entre 2003 e 2009, o The Guardian ficou sem palavras. "O que mais pode ser dito sobre o homem? Vai fazer 35 anos e, no futebol, até os maiores chegam a um ponto em que o adversário que não podem vencer é a idade. Ele não - ou ainda não", vinca o generalista britânico.

Em França, o L'Equipe frisa que CR7 é um futebolista diferenciado: "Ronaldo não marcava por Portugal desde a vitória com Marrocos, no Mundial. Escolheu bem o momento de lembrar ao mundo inteiro que é um jogador à parte na história do futebol."

Do outro lado de mundo, o Globoesporte diz que Cristiano Ronaldo pôs a "Suíça no bolso". "Com seu 53º hat-trick da carreira, atacante marca de tudo que é jeito (falta, de primeira e driblando o zagueiro) e resolve partida complicada no Estádio do Dragão", acrescenta o portal brasileiro.