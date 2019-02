Vitória de Guimarães atrasa-se na luta pela Europa

O Vitória de Guimarães atrasou-se este sábado na luta pelo quinto lugar da I Liga de futebol, ao perder 1-0 em Tondela, resultado que o deixa a três pontos do Moreirense, que na sexta-feira empatou com o FC Porto. Sensivelmente a meio da 21.ª jornada - estão jogadas quatro partidas e faltam cinco -, já é claro que o 1-1 de Moreira de Cónegos, na visita do campeão, faz do Moreirense uma equipa em alta, com o quinto posto, que vale a Liga Europa, reforçado. O Moreirense tem 35 pontos, contra 32 dos vimaranenses e 29 do Belenenses, que só jogará esta segunda-feira (dia 11), em Setúbal.

Isto enquanto o Tondela, graça a um golo do chileno Juan Delgado (56 minutos) conseguiu três preciosos pontos na luta pela manutenção. Soma 23 pontos e está no 11.º lugar, ultrapassando o Vitória de Setúbal.

A ronda também não foi boa para outro dos candidatos ao quinto lugar, o Portimonense, derrotado em casa pelo Rio Ave, por 1-0 (golo de Bruno Moreira, aos 31). Os vila-condenses sobem a oitavo, com 28 pontos, por troca com os algarvios, que mantêm os 27 pontos.

Boa progressão, também, para o Desportivo das Aves, vitorioso na Madeira, com 1-0 ao Marítimo. O golo foi do guineense Mama Baldé, aos 20 minutos. Os avenses, com a terceira vitória em quatro jogos, saem mesmo da zona de despromoção, atingindo os 21 pontos, mais um do que o adversário de hoje e do que o Nacional, que no domingo vai à Luz.

Os lugares de "'condenados" vão sendo ocupados por Boavista (19), Chaves (18) e Feirense (14).

Depois da escorregadela do FC Porto na sexta-feira, no arranque da jornada, a sua liderança poderá ser questionada este domingo no Benfica-Nacional (17.30), que pode deixar os encarnados a um ponto, e no Sporting de Braga-Chaves (15.00), com os arsenalistas a ter como objetivo reduzir a distância para dois pontos. O FC Porto - com três empates nos últimos cinco jogos - lidera a classificação, com 51 pontos, contra 47 do Benfica e 46 do Sporting de Braga.

Quanto ao Sporting, quinto a sete pontos dos bracarenses e com mais quatro do que o Moreirense, joga em Santa Maria da Feira com o lanterna-vermelha do campeonato, o Feirense, às 20.00.