Simeone renova pelo Atlético Madrid até 2022

O Atlético Madrid anunciou esta quinta-feira que renovou contrato com Diego Simeone até 2022. O emblema colchonero aproveitou o dia dos namorados para revelar a extensão da relação com o treinador argentino por mais três temporadas.

El cholo está no clube da capital espanhola desde 23 de dezembro de 2011, quando substituiu Gregorio Manzano, despedido na sequência de uma derrota na Taça do Rei com o Albacete. Desde então, conquistou sete títulos: um campeonato (2013/14), uma Taça do Rei (2012/13), uma Supertaça (2014), duas Ligas Europas (2011/12 e 2017/18) e duas Supertaças Europeias (2012 e 2018), Por duas vezes, em 2013/14 e 2015/16, foi finalista da Liga dos Campeões.

Antes de assumir o comando técnico do Atlético, Simeone tinha orientado os argentinos do Racing Club Avellaneda, Estudiantes, River Plate e San Lorenzo e os italianos do Catania. Como jogador, representou os colchoneros entre 1994 e 1997 e entre 2003 e 2005, tendo passado também por Vélez Sársfield, Pisa, Sevilha, Inter de Milão, Lazio e Racing Club.