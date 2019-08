Simeone: "Não acho João Félix parecido com Ronaldo"

"Não, não o acho parecido com Cristiano Ronaldo". Foi assim que o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, respondeu a uma questão sobre parecenças entre o capitão da seleção portuguesa e o compatriota João Félix, contratado neste verão pelos colchoneros ao Benfica por 126 milhões de euros.

João Félix foi mesmo o tema dominante da conferência de imprensa que se seguiu ao encontro em que o Atlético venceu a equipa de estrelas do campeonato norte-americano por 3-0, com um golo e uma assistência do jovem avançado de 19 anos, que entrou apenas aos 56 minutos e já tinha brilhado no jogo anterior, com um golo e duas assistências na goleada por 7-3 ao rival Real Madrid.

Os jornalistas bem puxaram pelo treinador argentino, mas el cholo não quis individualizar. "Estou muito contente com todos os reforços. Felipe cresce, Hermoso também, todos têm feito algo que não é simples, que é conectar todos os reforços, e que serve para que nos possamos armar para o que aí vem, que vai ser duro", frisou.

Quem também falou depois do jogo foi o próprio João Félix, que se disse "encantado por jogar ante futebolistas que antes só via pela televisão", em alusão a, entre outros, o português Nani (saiu ao intervalo), o sueco Zlatan Ibrahimovic ou o inglês Wayne Rooney.

O jovem internacional português confessou estar a adaptar-se bem ao novo clube. "Assumi o meu futebol, o meu jogo", afirmou, dando conta de um bom entendimento com Diego Costa: "Sim, entendemo-nos bem. Falamos a mesma língua, o que ajuda muito e espero dar-lhe mais assistências."