Silas de saída do Belenenses SAD

Filipe Rocha deixa o comando técnico do Paços de Ferreira

Mais uma chicotada à vista na I Liga... quando ainda apenas estão cumpridas quatro jornadas. Jorge Silas, de acordo com a edição online do jornal O Jogo, deve ainda nesta quarta-feira abandonar o comando do Belenenses SAD.

O treinador, que pegou na equipa já no decorrer da temporada 2017/18 e que cumpria a sua terceira temporada no clube, ainda não venceu qualquer jogo esta temporada no campeonato (dois empates e duas derrotas) e não tem qualquer golo marcado. Além disso, o Belenenses SAD foi eliminado da Taça da Liga.

A confirmar-se, será a terceira saída de um treinador no principal campeonato português em apenas quatro jornadas, depois de Filipe Rocha (Paços de Ferreira) e Marcel Keizer (Sporting).