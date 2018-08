Sérgio Conceição mantém onze frente ao Belenenses

Belenenses e FC Porto defrontam-se este domingo no Jamor. O encontro não se disputa no Restelo devido ao conflito aberto, e quase mais extremado, entre a SAD do Belenenses e o clube da Cruz de Cristo.



O FC Porto, na época passada diante do Belenenses na condição de visitante (0-2) mas o jogo realizou-se no Restelo. Ambas as equipas vêm de vitórias na jornada inaugural da I Liga; os dragões golearam em casa o Chaves por 5-0 ao passo que o Belenenses ganhou em Tondela (1-0).



Eis as equipas com a nuance de Sérgio Conceição manter o onze da jornada inaugural.



Belenenses: Muriel; Viana, Sasso, Gonçalo Silva e Bergdich; Lucca, Nuno Coelho e Ljujic; Fredy, Keita e Licá

FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi; André Pereira e Aboubakar