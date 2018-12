Três grandes jogam fora os quartos-de-final da Taça

Os três grandes vão jogar fora os quartos-de-final da Taça de Portugal. O sorteio realizado esta sexta-feira ditou que o Benfica vai visitar o terreno do V. Guimarães, enquanto o Sporting irá deslocar-se a casa do Feirense e o FC Porto ao campo do Leixões, a única equipa que não faz parte da I Liga ainda presente em prova. O quarto encontro desta fase será o Desportivo das Aves-Sp. Braga.

O sorteio determinou também já o alinhamento das meias-finais, que deixa em aberto a hipótese de um dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting, caso os dois rivais ultrapassem os quartos-de-final. A outra meia-final será então disputada entre os vencedores dos jogos Leixões-FC Porto e Aves-Sp. Braga.

No histórico de confrontos entre V. Guimarães e Benfica para a Taça de Portugal registam-se 14 jogos, com nove vitórias dos encarnados, quatro dos minhotos e um empate. Já FC Porto e Leixões defrontaram-se por nove vezes, com saldo positivo para os dragões: sete triunfos contra duas derrotas. Aves e Braga disputaram três jogos na prova, com duas vitórias dos arsenalistas e uma do rival. Já Sporting e Feirense nunca se defrontaram para a Taça de Portugal.

Após o sorteio, o diretor para o futebol do Benfica, Tiago Pinto, assumiu o objetivo de vencer a competição e espera um "grande jogo" em Guimarães. "Por acaso, três dias depois voltamos a jogar em Guimarães, mas para o campeonato. O Benfica quer reconquistar a Taça de Portugal e vai ser um grande jogo", disse.

Por seu lado, Flávio Meireles, diretor do futebol do Vitória de Guimarães, referiu que vai ser um duelo de "exigência máxima". "Sabemos que vamos encontrar extremas dificuldade, mas temos ambição e tudo faremos para passar à próxima eliminatória. Tão reunidas todas as condições para ser um dia de festa", afirmou o antigo médio.

Para Fernando Gomes, ex-avançado e atual dirigente do FC Porto, os 'dragões' também querem regressar ao Estádio Nacional, em Oeiras, e classificou com encontro com o Leixões como um "jogo histórico". "Sei bem o que é jogar em Matosinhos. Temos de dar tudo para vencer, pois queremos reconquistar este troféu", disse.

Apesar de ser o único clube dos escalões inferiores, o presidente do Leixões lembrou que os seus jogadores são "ambiciosos" e que existe um "sentimento especial" em receber o FC Porto. "Vamos receber um clube da nossa terra. Os clubes não se medem pelo dinheiro, mas pela garra e ambição e por isso vamos dar tudo", garantiu Paulo Lobo.

No palco do sorteio, reencontraram-se também Alan, diretor das relações institucionais do Sporting de Braga, e o ex-guarda-redes Quim, agora dirigente do Aves, dois antigos jogadores que foram colegas de equipa no emblema bracarense. "Já apostámos um almoço", brincou Alan.

O Sporting esteve representado pelo 'team manager', Beto, mas o ex-defesa não prestou qualquer declaração por não estar ninguém no sorteio a representar o Feirense.

Os encontros dos quartos-de-final vão decorrer entre 15 e 17 de janeiro, e o emparelhamento para as meias-finais, já a duas mãos, entre 5 e 7 de fevereiro e 2 e 4 de abril.