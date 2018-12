Sevilha empata no terreno do Leganés e atrasa-se na corrida pela liderança

Casa de Thiago Silva em Paris assaltada à hora do jogo do PSG

A formação caseira adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio do médio espanhol Mikel Vesga, e dominou quase todo o encontro, sobretudo, depois da expulsão do argentino Franco Vazquez em cima do apito para o intervalo, mas não conseguiu marcar o segundo golo que lhe daria maior tranquilidade.

O terceiro classificado do campeonato espanhol, que contou com o internacional português André Silva a titular (saiu aos 76 minutos para dar lugar ao ex-benfiquista Nolito), foi resistindo às investidas do adversário e chegou ao empate ao cair do pano graças a um cabeceamento do francês Ben Yedder, que aproveitou o magnífico cruzamento de Roque Mesa para selar a divisão de pontos.

Nos outros jogos do dia, o Rayo Vallecano recebeu e venceu o Levante por 2-1, enquanto o Valência sofreu para levar de vencido o Huesca, último classificado da La Liga.

A jogar em casa, o golo da vitória chegou aos 90+4 minutos através de um bom remate do defesa italiano Cristian Piccini, ex-Sporting.