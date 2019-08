Sérgio Ramos, o SR4 é também craque a criar cavalos

Depois do CR7 do português Cristiano Ronaldo, outra sigla com origem no futebol ibérico tem vindo a ganhar fama: o SR4, do defesa espanhol Sérgio Ramos e muito também por causa do sucesso como criador de cavalos de raça pura espanhola.

Natural de Sevilha, o defesa central que é capitão do Real Madrid - onde joga com o número 4 - e da seleção espanhola acaba de vender Pícara de Ramos, uma égua com seis anos que se tornou campeã mundial em 2015 no Salão Internacional do Cavalo em Sevilha, noticia o El País.

"Pícara de Ramos! Sentiremos a tua falta. Temos a certeza que continuarás a ter sucesso com os teus novos donos", escreveu Sérgio Ramos na rede social Instagram numa mensagem a acompanhar um vídeo do cavalo.

A coudelaria do capitão do Real Madrid, Yeguada SR4, situa-se na herdade La Alegria - próximo de Sevilha - e é um dos pilares do império empresarial que Sérgio Ramos tem vindo a construir.

Criar cavalos de raça pura espanhola era um sonho de infância do jogador, que nos seis anos de existência da sua coudelaria já ganhou vários prémios nacionais e internacionais.

Segundo o El País, a propriedade de Sérgio Ramos tem 44 hectares de extensão, 40 boxes, nove cercas, três picadeiros, três pistas ao ar livre e ainda uma área para o exercício diário dos animais.

O mais famoso dos animais da herdade de SR4 é Yucatán de Ramos, um garanhão já distinguido com vários prémios - como ser campeão do mundo em 2018.