Sérgio Conceição: "Tentámos tudo e noutras ocasiões não perdiamos este jogo"

Benfica de Lage supera o teste do algodão e sai do Dragão na liderança

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não escondeu a desilusão pela segunda derrota na I Liga, ambas diante do Benfica, e a perda da liderança para o rival. "Tentámos tudo, tivemos ocasiões em cima da linha de golo, cabeceamentos perigosos... Noutras ocasiões fazíamos golos e não perdíamos este jogo."

O técnico portista lembrou que a sua equipa entrou "bem" na partida. "Fizemos o que estava planeado até marcarmos o golo, pois estávamos preparados para as saídas do Benfica para o ataque, que sabíamos que ia tentar explorar. Mas, depois de sofrermos o primeiro golo, inexplicavelmente, houve alguma intranquilidade quando o jogo pedia que tivéssemos a bola e não lançar a bola na frente", explicou.

"A vitamina ideal do Benfica foi um golo nascido do nada, em que quisemos sair a jogar rápido pelo guarda-redes, perdemos a bola duas vezes. E o golo surgiu do nada. O jogo foi parar a mão do Benfica. Não estou a dizer que não estiveram bem, porque estiveram, mas foi-lhes parar à mão", acrescentou.

E sem se deter, Sérgio Conceição acrescentou: "Na segunda parte o Benfica fez o 2-1 no primeiro remate que fez à baliza. De forma injusta sofremos o 2-1 quando estávamos por cima do jogo. Ficámos desiludidos, procurei mudar a equipa, depois da expulsão de Gabriel metia a defesa a três com os laterais como alas. A equipa tentou tudo para não perder, mas não tivemos tão bem na eficácia."

Sérgio Conceição admitiu depois que o FC Porto já não depende de si para revalidar o título de campeão, pois está agora a dois pontos do líder Benfica, mas não deita a toalha ao chão: "Não dependemos de nós, mas faltam 30 pontos e há muito campeonato por disputar. Vamos lutar até ao fim para conquistar o campeonato, que é o nosso grande objetivo."