Sérgio Conceição suspenso por oito dias

O Conselho de Disciplina puniu o treinador Sérgio Conceição com oito dias de suspensão na sequência de um desentendimento com um adepto do Sp. Braga no final da partida com os minhotos, disputado no sábado, que terminou com o triunfo do FC Porto, por 3-2.

O incidente foi objeto do relatório do delegado da Liga, que identificou ofensas do técnico ao adepto, na resposta a provocações que lhe foram dirigidas. A Sérgio Conceição foi assim aplicada a pena mínima neste tipo de casos, mas ainda poderá sentar-se no banco de suplentes na partida desta terça-feira em Braga, para a Taça de Portugal, uma vez que os castigos começam a contar no dia seguinte à decisão.

Sérgio Conceição fica apenas impedido de orientar a equipa junto ao relvado no dérbi com o Boavista, no Estádio do Dragão, marcado para sexta-feira, às 20.30 horas, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Por sua vez, Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, foi punido com uma multa por ter sido expulso durante a partida do campeonato com o FC Porto.