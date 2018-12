Sérgio Conceição quer acabar da melhor forma "um ano muito bom"

É uma espécie de dois em um: frente a um Belenenses SAD já sem hipóteses de apuramento, a equipa de Sérgio Conceição depende apenas de si própria para carimbar um lugar entre as quatro equipas que vão disputar a conquista da Taça da Liga, em janeiro, na fase final com palco em Braga; e, ganhando, garante um recorde histórico de vitórias consecutivas (16) para o FC Porto, depois de já ter igualado a marca obtida em 1984/85 pela equipa então comandada por Artur Jorge.

Sérgio Conceição não quer desperdiçar a oportunidade de "terminar da melhor forma um ano muito bom", referiu este sábado, em declarações reproduzidas pelo site do FC Porto. "É um jogo importantíssimo. É um jogo em que, ganhando, conseguimos o acesso a uma meia-final de um objetivo que nós temos, a Taça da Liga. Garantindo o triunfo, iria coincidir também com a 16.ª vitória consecutiva e viria acabar da melhor forma um ano que foi muito bom. Passar para o novo ano com uma vitória é muito melhor do que passar com outro resultado", disse o técnico campeão nacional.

Depois de na temporada passada ter acedido à final four da competição, mas perdido para o Sporting na meia-final, Sérgio Conceição volta a apontar à presença na fase decisiva de uma prova que tem "teimado" em escapar aos portistas. O FC Porto lidera o grupo C, em igualdade pontual (4 pontos) com o Chaves, que recebe o Varzim, o que obriga a empenho máximo no Jamor.

"É um jogo onde temos de ganhar, estarmos atentos também à forma como se vai desenrolar o jogo em Chaves, mas principalmente focados naquilo que é o nosso jogo. Para nós é importante garantir a presença na final four, como no ano passado. O Belenenses SAD, não jogando para a qualificação, poderá jogar de forma mais tranquila e isso até pode ser até uma vantagem em relação aos outros dois jogos que fizemos contra eles", afirmou Sérgio Conceição.