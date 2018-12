Sérgio Conceição: "Quem visse o jogo dizia que precisávamos de ganhar"

Sérgio Conceição elogiou a postura dos seus jogadores durante grande parte do jogo diante do Galatasaray, que o FC Porto venceu por 3-2 e assim igualou o recorde da temporada 1996/97, quando também terminou com 16 pontos a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Fizemos um jogo com uma atitude fantástica. Quem visse o jogo e não soubesse a classificação do nosso grupo, pensava que éramos nós que precisávamos de ganhar para passar. Tenho que dar os parabéns aos jogadores, porque foram excelentes naquilo que eu achava essencial para este jogo: a atitude. Não podemos esquecer que foi o primeiro jogo que o Galatasaray perdeu em casa e acabámos com chave de ouro esta passagem aos oitavos de final", referiu.

Conceição fez depois a análise mais pormenorizada ao jogo. "O Galatasaray entrou muito pressionante, mas conseguimos estabilizar depois do primeiro golo. O penálti deu alguma vitamina extra aos turcos, mas conseguimos voltar a marcar. Chegou o 3-1 e já só queríamos que o jogo acabasse rapidamente. Aí sim, perdemos algum discernimento e qualidade posicional. O Galatasaray queria marcar e chegou a meter uma linha de seis jogadores na frente, o que causou algumas dificuldades aos nossos médios que não conseguiram perceber muito bem o esquema. Mas conseguimos aguentar a vantagem."

Casillas e as 100 vitórias: "Momento bonito e triste"

Iker Casillas chegou esta terça-feira às 100 vitórias em jogos na Liga dos Campeões (curiosamente o mesmo número de Cristiano Ronaldo), um feito que desperta um misto de sensações no guarda-redes espanhol. "É um momento bonito, mas também um pouco triste porque já são muitos anos a jogar esta competição importante", disse, advertindo que a partir de agora, nos oitavos de final, o grau de dificuldade aumenta: "Temos de viver o momento atual porque a Champions é complicada. A nossa classificação para já foi top. Mas agora temos de parar, ver a equipa que nos calha no sorteio e depois jogar os oitavos de final. Agora a nossa preocupação é o campeonato e as duas taças que ainda estamos a disputar."

Sérgio Oliveira, autor do terceiro golo do FC Porto, também elogiou a campanha da equipa nesta fase de grupos. "Sabíamos que íamos ter um jogo bastante difícil, diante de uma equipa que ainda não tinha perdido em casa. Mas nós vínhamos com a ambição de igualar a melhor pontuação de sempre do FC Porto numa fase de grupos da Liga dos Campeões e é um grande orgulho entrar na história deste grande clube. Mais uma vez o FC Porto deixou marca na Liga dos Campeões. Foi uma vitória justa e uma grande exibição", referiu o médio no final do jogo.

"A vitória diante do Galatasaray e o registo histórico é fruto de muito trabalho, que está a ser muito bem feito. Sabíamos que só com uma grande exibição conseguiríamos alcançar o melhor resultado de sempre, e foi isso que fizemos", disse por sua vez Alex Telles.