Sérgio Conceição: "Passeámos as camisolas do FC Porto por Braga..."

Abel lamenta ausência no Jamor e avisa Conceiçao: " No próximo ano vou querer a desforra"

Sérgio Conceição ficou muito desagradado com a exibição do FC Porto em Braga, apesar de facto de os dragões terem empatado (1-1) e conseguido o apuramento para a final da Taça de Portugal, com um total de 4-1 na eliminatória. "No cômputo geral fomos superiores ao Sp. Braga, mas hoje não fomos a equipa que costumamos ser. Pouco agressivos, alguma passividade... passeámos as camisolas do FC Porto por Braga e não gostei", atirou o técnico dos dragões.

Danilo: "Sporting ou Benfica? São os dois obviamente difíceis"

O golo de Danilo trouxe a tranquilidade que faltava? "Sim, sem dúvida, foi um jogo muito difícil. Estávamos à espera de um jogo complicado, pelo contexto, e sabíamos também que o Sp. Braga estava focado neste jogo e queria dar a volta ao marcador. Entraram fortes, mais agressivos do que nós. Na primeira parte não estivemos tão coesos como normalmente estamos. Jogámos muito largo no campo, o Sp. Braga teve muita posse de bola e criou-nos muitas dificuldades", respondeu o capitão do FC Porto.

A qualificação para a final do Jamor é motivo para festejar. E frente a que adversário? Sporting ou Benfica? "São jogos difíceis, são clássicos, não vamos escolher nenhum, são os dois obviamente difíceis", confessou Danilo.