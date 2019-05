Sérgio Conceição: "Passámos um campeonato inteiro em primeiro..."

O triunfo no clássico com o Sporting (2-1) não foi suficiente para o FC Porto revalidar o título, já que o Benfica venceu na o Santa Clara na 34.ª jornada e última da I Liga. "Tendo em conta tudo o que tem acontecido nas últimas jornadas, seria difícil ganhar este campeonato. Tínhamos de fazer o nosso trabalho neste jogo. Não entrámos com o entusiamo que gostava, mas sabíamos que o contexto era difícil. Passámos um campeonato inteiro em primeiro, fizemos nestes dois anos, 88 e 85 pontos, infelizmente não chegou para sermos bicampeões. Temos ainda um título para disputar (Taça de Portugal), nesta casa vivemos de títulos, vamo-nos preparar durante a semana para dar uma boa resposta no sábado", disse Sérgio Conceição à Sport TV no final do clássico.

O técnico gostou da resposta da equipa, que começou a perder e deu a volta ao marcador: "É o ADN da equipa. Estranhei foi ser diferente na primeira parte. Na segunda fomos iguais a nos próprios e fomos à procura da vitória. Independentemente do que acontecesse no outro estádio (da Luz), o importante era ganhar aqui e esperar. Foi isso que aconteceu. Fomos justos vencedores."

Sobre a expulsão de Corona num episódio que originou grande confusão no relvado no final do encontro, Sérgio saiu em defesa do mexicano. "Não vi qualquer agressão de Corona e ficámos sem um jogador importante para a final da Taça. Tenho no balneário um jogador destroçado porque trabalhou a época toda para estar presente numa final e não pode por uma situação em que não fez absolutamente nada. O árbitro disse que ele teve intenção, mas num jogo de futebol... houve muitos jogadores com intenção, mas foi o Corona que foi expulso", desabafou o técnico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre o campeonato e o segundo lugar (e o título do Benfica), remeteu para depois da Taça de Portugal: "Depois de sábado falaremos em relação a isso e muitas outas coisas que vieram a público. Agora é focar no trabalho para a final do próximo sábado."

Jogo com o Sporting é no sábado às 17.00 no Jamor.