Sérgio Conceição e as muitas lesões: "Temos de encontrar soluções, é para isso que me pagam"

Sérgio Conceição foi esta quinta-feira questionado acerca da viagem de Moussa Marega à China e ao Dubai, para fazer tratamento com o fisioterapeuta do Shanghai SIPG. "É uma situação muito simples e que às vezes tentam inventar e criar casos onde não existem (...) Ponto número dois, houve uma situação que partiu do departamento médico, do staff e da estrutura do FC Porto, nomeadamente do presidente, houve um acordo num tratamento inovador, que teve o contacto permanente do nosso departamento médico. Estávamos conscientes e satisfeitos com o desenrolar e recuperação mais rápida do que o previsto. Se querem fazer um caso disto, estão à vontade para encher páginas", atirou o técnico portista que já sabe que não poderá contar com o maliano nos próximos dois meses.

Já o argelino Yacine Brahimi, ainda não está a 100%. "O departamento médico tem informado o dia a dia do Brahimi. vamos ver até ao jogo se é opção, seja no banco ou no onze», confidenciou, sem se desculpar com estas baixas. «Temos que olhar para os jogadores que temos e formar o melhor onze para ganhar o jogo. Gostava de contar com todos esses jogadores, mas infelizmente não é possível. Há ciclos assim, há momentos na época em que acontece estarmos privados de um ou outro jogador. Aqui quase todos os jogadores mais utilizados na frente de ataque. Temos de encontrar soluções, é para isso que me pagam", lembrou o técnico portista.

O treinador do FC Porto mostrou-se "honrado" com os elogios de André Villas-Boas, que referiu, esta semana, numa entrevista ao JN, que o atual líder do banco dos dragões deveria continuar à frente da equipa por muitos e bons anos.

"Em relação ao que o Villas-Boas disse, fico contente, porque sei que ele é um adepto do FC Porto. Outros pensarão dessa forma, outros que, neste momento, pensam que este rapaz nunca mais vai embora do FC Porto, sei lá. A opinião é de cada um (risos) e cada um pensa da forma que bem entender. Sinto-me honrado pelas palavras do Villas-Boas, porque é um treinador que estimo. E é só isso, mas não dou importância a estas coisas", disse Conceição, em conferência de imprensa ao jogo ante o Tondela.

Quanto a Jorge, lateral brasileiro que passou a treinar com a equipa B dos dragões, foi ele que se afastou: "Não sei porque estão a insistir num jogador que jogou tão pouco. Não fui eu que afastei o Jorge, foi ele que se afastou. O que aconteceu, e vocês sabem, são essas questões técnico táticas que eu privilegio. Privilegio também o empenho, o estado emocional do jogador, o motivo para não jogar... Não se sente motivado para treinar, quer ir para outro clube ou pede mesmo para sair, não estando comprometido com o plantel. O Fabiano jogou com a B, o Diogo Leite jogou com a B e por aí fora. Agora, se não está na B e se nem na B joga, perguntem ao Rui Barros. Muitas vezes não é o treinador que afasta, é o jogador."

O FC Porto defronta o Tondela na sexta-feiras às 21.15, no Estádio João Cardoso, da 23.ª jornada da I Liga.