Sérgio Conceição no epicentro da única derrota portista em Guimarães em 14 anos

A única derrota do FC Porto no Estádio D. Afonso Henriques desde outubro de 2004 em todas as competições e desde dezembro de 2001 para o campeonato teve um protagonista no banco do Vitória de Guimarães: Sérgio Conceição.

Numa fase em que os dragões tinham acabado de despedir Julen Lopetegui, o nome do antigo extremo portista era apontado à sucessão. Algumas fontes diziam mesmo que o acordo já estava fechado, mas o timing esbarrava num jogo entre vimaranenses e azuis e brancos na cidade-berço, a 17 de janeiro de 2016, a contar para a 18.ª jornada da I Liga 2015/16.

O então treinador dos minhotos foi alvo de suspeitas por parte de comentadores ao longo dessa semana, mas insistiu em orientar à equipa e acabou por vencer, com um golo solitário do médio Bouba Saré logo aos quatro minutos, na sequência de um erro de Casillas.

No final do jogo, Sérgio Conceição explodiu na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. "Todos conhecem o meu percurso, a minha vida, a minha infância. Os meus pais eram analfabetos, mas passaram-me princípios fantásticos: dignidade, seriedade, honestidade. Sofri com tudo isso esta semana. "Não gostei que tivessem colocado em causa os meus valores. Já não tenho pais, mas hoje estarão felizes. Sou pai de cinco filhos, tenho irmãos e tenho família. É só isto que quero dizer", atirou, já em lágrimas.

"Vocês estão a lançar de todos os lados, para ver se eu escorrego. Como é que eu me safo disto", disse já a sorrir e sem lágrimas na conferência de imprensa, quando abordado pelos jornalistas sobre a possível mudança para o Dragão, da qual não quis falar.

Apesar da polémica, dias depois os dragões anunciaram José Peseiro como treinador, uma solução que "não agradou a toda a estrutura, tanto que treinadores como André Villas-Boas, Leonardo Jardim ou Marco Silva foram também consultados", segundo escreveu o DN na edição impressa de 19 de janeiro de 2016.

André André, hoje jogador do V. Guimarães, e Bouba Saré, autor do golo decisivo dessa noite e atualmente sem clube, em disputa de bola © Miguel Pereira/Global Imagens

"Uma das vozes discordantes em relação a Sérgio Conceição era Antero Henrique, vice-presidente do FC Porto, que entendia que o clube deveria procurar uma solução diferente", podia ler-se. Os azuis e brancos acabaram por apostar num treinador "mais experiente e com currículo maior", adiando o regresso do antigo extremo ao Dragão para o verão de 2017.

Nesse encontro, quem orientou o FC Porto foi o interino Rui Barros, que fez alinhar sete jogadores que ainda fazem parte do plantel: Casillas, Maxi Pereira, Danilo Pereira, Herrera, Corona, Aboubakar e Brahimi. André André, que jogou de azul e branco. No lado do Vitória de Guimarães, permanecem Miguel Silva, Pedro Henrique, João Afonso e Cafú Phete, ainda que este último pertença à equipa B. Já o autor do golo, Bouba Saré, está sem clube.