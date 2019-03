Sérgio Conceição já divulgou o onze... do Benfica

No arranque do jogo de palavras sobre o clássico importante de sábado, Sérgio Conceição deixou alguns elogios ao Benfica de Bruno Lage, referindo que "tem tido uma dinâmica interessante" desde a entrada do novo técnico, mas não espera surpresas por parte do adversário no duelo do Dragão. Aliás, o técnico portista revelou mesmo já o onze... encarnado para a partida.

Desafiado por um jornalista, Sérgio Conceição começou por dizer que a equipa de Bruno Lage "não deve ser muito diferente da equipa que tem jogado mais vezes". E acrescentou: "Mas quer que diga os nomes?". De seguida, desfilou o onze que espera enfrentar no sábado, com apenas uma ligeira ressalva no central que acompanhará Rúben Dias, deixando margem para uma eventual recuperação surpresa de Jardel. "André Almeida, Rúben Dias, Ferro barra Jardel e Grimaldo. Samaris e Gabriel à frente da defesa. Pizzi e Rafa nas alas, um mais interior, outro mais em profundidade. Félix e Seferovic. Penso que será isto. Em 90% de certeza será este o onze"

O treinador do FC Porto diz que este será "um jogo diferente" daquele em os dragões derrotaram o Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, impondo aí a única derrota da era Bruno Lage. Um jogo que pode não ser decisivo, mas que "é muito importante" para a luta do título, assume Sérgio Conceição: "Depois deste jogo ficam a faltar 30 pontos. Não é um jogo decisivo, mas é um jogo muito importante. É um jogo de seis pontos."

Apesar dessa extrema importância, o técnico portista não prevê uma partida calculista. Arrisca um jogo aberto, com duas equipas apostadas em ganhar. "Por aquilo que vejo do Benfica e por aquilo que sei da minha equipa, não me parece que vá haver qualquer calculismo. As duas equipas vão jogar para ganhar".

Conceição reconheceu que o rival chega ao Dragão com "uma dinâmica interessante, alicerçada em vitórias, o que traz sempre muito mais confiança", mas colocou de seguida um travão nos elogios. "Sinceramente não quero falar muito do meu adversário, prefiro focar mais naquilo que somos nós, FC Porto".

O treinador dos campeões nacionais não vê que a maior juventude do Benfica atual possa ser uma vantagem para o FC Porto no clássico e desvaloriza a importância da idade ou da experiência para a decisão do jogo: "Não vejo isso como vantagem para nós. Os jovem têm a mesma responsabilidade, se jogam é porque têm qualidade. Não olho para idades, olho para a equipa no seu todo, para as valias do adversário e para aquilo que nós, e sobretudo nós, podemos fazer no jogo".

Controlo a Marega: "Não acho tão normal"

Sobre os controlos antidoping surpresa que foram efetuados ao portista Marega e ao benfiquista Jonas na quinta-feira, Sérgio Conceição disse não achar normal um controlo individual, mas não quis alongar-se sobre o assunto. "Em relação à ADoP, acho absolutamente normal quando é um controlo coletivo. Quando é individual já não acho tão normal, mas não temos nada a referenciar sobre isso. Somos inovadores em algumas situações, as pessoas podem ficar pasmadas com um certo tipo de recuperações e querem fazer um bom trabalho".

De resto, o técnico portista aproveitou para enviar um recado ao selecionador brasileiro Tite, que esta semana convocou Eder Militão para o próximo compormisso do Brasil e disse preferir ver o defesa a jogar como central do que como lateral. "Ah ele disse isso? Também eu prefiro ver o Neymar a jogar a avançado em vez de ala. Podem escrever isso e dizer ao Tite".