Sérgio Conceição: "Isto ainda não acabou"

"Isto ainda não acabou!" Foi assim que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reagiu à derrota de 2-0 sofrida em Liverpool no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos campeões.

"Estamos a meio de uma eliminatória. Apelo já aos adeptos ao apoio incondicional, agradecer aos que vieram aqui, aos que ficaram em casa a sofrer também. Precisamos de todos no Dragão porque isto ainda não acabou. Não deixámos de ter oportunidades e se fossem mais rigorosos poderia ter havido golos, estamos no intervalo e no fim dos 180 minutos faremos as contas", assumiu.

O técnico portista explicou depois a estratégia para esta partida em Anfield. "Tentámos dificultar ao máximo naquilo que o Liverpool é forte, controlar bem o nosso terço defensivo e foi uma opção que eu achei interessante, ter sempre três homens no corredor central, o Salah e o Mané tanto jogam por fora como por dentro e achámos que dessa forma estávamos mais equilibrados, sem perder os olhos na baliza contrária, sem perder a nossa vontade de fazer golos, com o Marega numa posição diferente, mas à procura da profundidade."

Sérgio Conceição considerou depois que a sua equipa sofreu um primeiro golo "por acaso", enquanto o segundo golo "nasce de um erro individual". "A facilidade com que eles fizeram esse segundo golo não é normal", lamentou. "À meia hora já podíamos ter feito golo, nos últimos 15 minutos da primeira parte equilibrámos as ocasiões. Na segunda parte aquilo que tentámos fazer foi retificar uma ou outra posição, as coisas correram melhor, tivemos uma situação ou outra, depois alguns casos discutíveis, vou continuar fiel ao que disse há algum tempo e não comentar a arbitragem", acrescentou.

A finalizar assumiu que os seus jogadores fizeram "um jogo competente". "Não estou a dizer que a vitória do Liverpool não é justa, a única equipa que não perdeu aqui este ano foi o Bayern. Sabemos o grupo que temos, sabemos o poderio do Liverpool, mas acho que está em aberto", reforçou.

Alex Telles diz ter jogado com dores

Alex Telles admitiu ter jogado em Anfield ainda com dores relativas ainda à lesão que sofreu com o Sp. Braga. "Foi uma semana difícil para mim, com tratamento dia e noite, por vezes sem poder sequer treinar. Mas tudo vale para poder jogar. É normal jogar-se com dores, acontece a todos, mas estive em campo com muito gosto", disse.

Apesar da derrota, o defesa-esquerdo do FC Porto ainda acredita no apuramento para as meias-finais da Champions: "Estamos vivos. Não é um resultado positivo, não era o que queríamos, mas lutámos e demonstrámos que somos fortes, frente a uma equipa poderosa e muito forte em casa. Sabíamos das dificuldades. Estamos tristes pelo resultado mas vivos na eliminatória."

Klopp fala em vitória merecida

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, assumiu que a sua equipa "mereceu a vitória a 100%". "Marcámos dois golos cedo e tivemos muitas jogadas de perigo. Não conseguimos ter bom rendimento nas bolas paradas, mas defendemos bem", assumiu.

O técnico alemão admitiu que na segunda parte a sua equipa "perdeu um pouco o rumo". "Não fomos tão claros, mas trabalhámos muito por causa do adversário. Teria sido perfeito se o terceiro golo tivesse valido", acrescentou.