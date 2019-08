Sérgio Conceição: "Infelizmente o mercado ainda não fechou"

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo entre FC Porto e o Gil Vicente, que marca a estreia de ambas as equipas na Liga 2019-20. "É uma equipa com muitas presenças na I Liga, que voltou com vontade de cimentar a sua posição. Tem muitos jogadores sem o conhecimento daquilo que é o nosso Campeonato, mas com um treinador experiente que compensa isso pela sua vivência. Vai ser certamente um adversário difícil de ultrapassar", analisou técnico dos dragões.

O treinador portista fugiu depois a uma questão sobre os elogios de Bruno Lage -"ainda não tive oportunidade de ler. O que é que ele disse? Desconfio dos elogios até de pessoas do FC Porto" - e apelou à sintonia entre o clube e os adeptos.

Quanto às palavras de Pinto da Costa, que numa entrevista disse esperar não conhecer outro técnico enquanto for presidente, Sérgio anos retribui o desejo do dirigente: "Essas palavras deixam-me orgulhoso, mas dão-me uma responsabilidade danada, porque os treinadores vivem de resultados. Tudo aqui é feito em sintonia, de uma forma conjunta e esse mesmo sentimento do presidente em relação a mim e à equipa técnica é o mesmo. Espero ver o presidente durante muitos anos no FC Porto. É o presidente mais titulado da história do futebol. Os elogios são bons, mas sabem que não gosto muito dessas coisas. Acho que o presidente quis dar-me um puxão de orelhas: 'atenção que temos um campeonato para ganhar'", afirmou o treinador portista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Convidado a revelar o que espera para 2019-20, mostrou ambição na conquista de títulos. "Vou dizer o que todos dizem a partir do momento em que estão num clube que luta por títulos. Espero ganhar títulos. No entanto, o mais importante, e independentemente do que é um erro ou outro de um jogador, treinador ou dirigente, espero que haja sempre grande sintonia com o público e com os adeptos. Aproveito para agradecer apoio em Barcelos", respondeu.

Marchesín, Uribe, Marega e Casillas

O treinador do FC Porto explicou depois a diferença de processos nos casos do guarda-redes [titular no embate frente ao Krasnodar, na Rússia] e médio provenientes do América. "O caso do Matheus [Uribe] é diferente, estivemos na Rússia e ele não teve oportunidade de trabalhar com a equipa, porque ficou cá. Fez apenas um treino, não quer dizer que não esteja connosco, mas ser utilizado ainda vamos ver. Este processo é diferente do Marchesín, que teve mais tempo de treino, mais conhecimento dos princípios da equipa. Penso que no futebol é muito mais fácil dar a titularidade a um jogador que está entre os postes, um guarda-redes, do que a um jogador do meio do campo, em termos de rotinas e conhecimento que tem de ter da equipa", defendeu.

Depois foi questionado sobre Marega e o seu empenho, já que esteve para sair para Inglaterra: "Costumo dizer que o mercado fica à porta do Olival e infelizmente ainda não fechou. O que tenho a dizer é em relação ao grupo. Os jogadores estão completamente comprometidos e envolvidos com o trabalho diário, com a exigência, num clube que trabalha para ganhar títulos. Não vou individualizar.O grupo está todo disponível para dar o seu contributo amanhã, frente ao Gil Vicente. Menos o Loum, que está lesionado. Esta situação do Matheus, também, mas de resto o grupo está disponível e com muita vontade de jogar, o que me deixa muito satisfeito, pela competitividade interna".

Iker Casillas abandonou a época 2018/2019 mais cedo, após um enfarte, mas foi inscrito pelo FC Porto na Liga de Clubes: "O Iker [Casillas] é um campeão, os campeões nunca desistem, é um bocadinho isso. Ser inscrito acho que é a grande vontade que ele tem, ainda ter o chip de jogador. Mas, em contrapartida, há outra opinião importantíssima, olhando à idade do Iker e toda a situação que envolveu este afastamento: a do departamento médico, poder ou não continuar. Esta vontade que ele possa ter, só diz do caráter de campeão que ele tem."