Sérgio Conceição: " Há grandes possibilidades de não contarmos com Danilo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu que muito dificilmente irá poder contar com o capitão Danilo Pereira para o jogo com o Krasnodar, marcado para esta terça-feira (20.00 horas) no Estádio do Dragão, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual os dragões estão em vantagem depois de terem triunfado por 1-0 na Rússia.

"O Danilo está condicionado. Fez um exame de manhã e está limitado, por isso não sabemos se podemos contar com ele. Há mesmo grandes possibilidades de não podermos contar com ele. É faço questão de dizer que só uma questão de limitação física", disse o técnico, numa tentativa de colocar ponto final às especulações relativas a alegadas questões disciplinares.

A conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Krasnodar iniciou-se com quase 45 minutos de atraso, algo que Sérgio Conceição justificou com o facto de ter havido "trabalho para fazer". "Tivemos uma reunião e trabalho sobre o jogo, por isso há este atraso", justificou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado sobre se sentia no fio da navalha depois da derrota em Barcelos com o Gil Vicente, na jornada inaugural da I Liga, e pela necessidade de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição lembrou que "todos os treinadores que lutam por títulos e estão em jogos da Liga dos Campeões estão no fio da navalha" e admitiu que o último fim de semana "não foi positivo para a equipa". "Não estamos habituados a perder, mas olhamos para a frente, sabendo aquilo que estamos a fazer. No fio da navalha estava quando tinha 12 anos e andava a trabalhar nas obras com o meu pai e não havia dinheiro para comer", rematou.

O técnico portista admitiu que o Krasnodar "será um adversário difícil" apesar de o FC Porto estar com uma vantagem de 1-0. "Estamos em vantagem, mas não está nada conseguido. E por isso temos de ir para o campo como se estivesse 0-0", disse, explicando que os russos são uma equipa que "gosta de ter bola e assumir o jogo". "Jogaram de forma diferente no primeiro jogo, pelo conhecimento que tinham da nossa equipa, mas sabemos o que eles podem fazer. Estamos preparados para vários cenários, pelo que esta eliminatória depende de nós e preparamo-la da melhor forma para ganhar", frisou.

Por sua vez, Pepe apelou aos adeptos que apoiem a equipa por que "é importante que todos estejam juntos neste jogo". Sobre a derrota com o Gil Vicente, disse que "interessa é olhar para o futuro". "Sabemos o que fizemos de errado e com o Krasnodar esperamos estar ao melhor nível. Apesar da vantagem, partimos com o mesmo espírito do primeiro jogo", frisou.