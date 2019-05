Sérgio Conceição garante que vai continuar no FC Porto

Herrera: "Não imagino outra coisa que não seja subir as escadas e erguer a Taça"

Sérgio Conceição garantiu esta quinta-feira, em declarações à RTP, que vai continuar no FC Porto, aconteça o que acontecer no sábado, na final da Taça de Portugal.

"Vou ficar uma semana a trabalhar depois da final, até porque tenho alguns documentos para entregar à direção, nomeadamente ao senhor presidente. E depois de três semanas começo aqui o Olival a trabalhar a época 2019/20, única e exclusivamente isto. Acho que isso nem é questão, um clube como o FC Porto tem que pensar mais do que ganhar só um título", afirmou o treinador portista.

"Nós ganhámos o campeonato no ano passado. Fizemos um boa campanha na Liga dos Campeões mas acho que isso por si só não basta, porque há também a Taça da Liga, Taça de Portugal para se ganhar. Este ano, temos muita vontade de ganhar o segundo título. Ganhámos a Supertaça no início do ano, perdemos o campeonato, queremos agora muito ganhar a Taça de Portugal", acrescentou.