Sérgio Conceição: "Futebol português está a ficar insuportável"

Sérgio Conceição abordou o clima que antecede a final da Taça da Liga (sábado, 19.45), em Braga e alertou para o facto de o futebol português estar a caminhar para uma situação insuportável: "É isso que importa e cada vez mais isto está a ficar insuportável, já se está a passar o limite do respeito pelas pessoas. Está-se a entrar em vocabulário e insultos que não é bom para ninguém."

Mas é preciso avaliar todo o cenário e não apenas o que se passou nas meias finais da prova, com as queixas de Benfica e Sp. Braga nos duelos com o FC Porto e Sporting, que acabaram por marcar encontro na final. "O futebol português não está contaminado por estas meias-finais, basta acender a televisão e fazer um zapping e quase em todos os canais há insultos, polémica, há tudo aquilo que é falar do futebol e não de futebol. Houve duas meias finais [Benfica-FC Porto e Sp. Braga-Sporting] de qualidade e que se podiam falar, mas não se fala, fala-se daquilo que é o mais importante para passar para o povo", afirmou o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão para a final da Taça da Liga, frente ao Sporting.

Depois pediu coragem a quem decide e maior proteção para os juízes. "Os árbitros podiam ter sido protegidos, têm de ser. Já fomos beneficiados e prejudicados e tem de haver uma proteção mais forte aos árbitros. Como líder, assumo o erro dos meus jogadores para os proteger. Tem de haver alguém que assuma as nomeações, essa proteção deve ser dada a quem decide. É morto por ter cão e por não ter. Vai haver sempre polémica. Se nos continuamos a esconder - ainda agora vim um árbitro que ficará afastado por tempo indeterminado -, é pior a emenda que o soneto", atirou Conceição, que depois optou por "falar de futebol" e da final da Taça da Liga: ""Estamos a entrar aqui já num discurso e numa conferência onde se fala mais da polémica do que do jogo. Não costumo fugir a nada e compreendo as perguntas, mas..."

Um final para ganhar em 90 minutos ...

Quanto ao jogo com o Sporting é uma final e na opinião do técnico do FC Porto as finais são para ganhar e sem medos. "Ninguém tem medo de errar. Vamos à procura da vitória, a estratégia é essa. Nós não podemos controlar o que o adversário está a fazer. Estamos à espera dessa postura que o Sporting possa ter contra nós. O importante é ganhar e nós estamos preparados para aquilo que vier. Estamos preocupados com aquilo que a nossa equipa tem de fazer. Já dizia um treinador: para dançarmos bem, temos que ter um par que corresponde, não podemos ter um pé de chumbo"

Já sobre a postura defensiva do Sporting no último jogo entre ambos para o campeonato, o técnico portista confessou que não viu nisso antijogo: "Não considero antijogo quando o adversário adota uma postura mais baixa em campo. Quando os jogadores ficam no chão, aí sim, considero antijogo. [No jogo do campeonato] O Sporting teve um bloco mais baixo do que o habitual e nós não fomos tão capazes. Tínhamos que explorar mais a largura do jogo para depois atacar o espaço interior. Temos de ter a maturidade para, durante o jogo, conseguir mudar o que antes pensávamos que ia ser diferente. Isso faz parte daquilo que é o jogo, isso é que é apaixonante, perceber as dificuldades que um adversário nos pode colocar no jogo, ir à procura de controlar e tornear."

De resto, será um desafio "muito aliciante": "Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo amanhã. Duas boas equipas e que no fim do jogo se fale do mais importante. Que seja apaixonante e não se ande a discutir se se apanha o bico da bota mais à frente ou mais atrás ou o jogador que pegou na camisola por uma unha..."

A Taça da Liga é o troféu que falta ao FC Porto. "Eu vivo muito o dia a dia, o próximo jogo. Há esse conforto emocional, em que estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, à frente no campeonato, na meia-final da Taça de Portugal. Mas isto é tudo muito rápido, é um recomeçar constante. Está tudo bem até ao próximo jogo. Se acontecer algo negativo, já se coloca em dúvida uma ou outra situação. O jogo é que é o resultado do que se faz durante a semana. Por vezes nem vivo tanto uma vitória porque já estamos a preparar o próximo. Temos noção que temos um título em jogo e queremos muito conquistar a taça que falta no museu e temos todo o gosto em contribuir. É esse o nosso foco. Mas essa almofada de sinais positivos é importante",

Na época passada os portistas perderam a final nos penáltis com o Sporting. Desta vez "o objetivo é ganhar nos 90 minutos. Mas se tiver de ser...", atirou o treinador confessando que chegou atrasado à conferência porque a equipa esteve "a trabalhar penáltis" no final do treino matinal. "No ano passado foi um jogo bem disputado e sem golos, se calhar torna-se chato para as pessoas. Mas os jogos do Sporting no época passada foram fantásticos, de qualidade em termos táticos acima da média, com Jorge Jesus. Forma como FC Porto e Sporting jogavam era uma luta dentro do campo, em termos táticos. Essa beleza por vezes não é realçada. Compreendo que para quem veja um jogo mais bonito seja um jogo partido, com ocasiões de um lado e de outro. Mas nós, treinadores, vemos outras coisas dentro do jogo que não os golos. Fiquei furioso por sofrer aquele golo contra o Benfica", confessou Sérgio Conceição.

Quanto a opções, Otávio e Maxi podem ir a jogo, Danilo talvez sim, talvez não: "O Maxi e o Otávio fizeram treino integrado e condicionado. Estão aptos, mas vamos ver. Têm só um treino, praticamente. É curto ainda para o que quero, mas sinto-me confortável, porque são jogadores importantes. para este jogo vamos ver, mas é curto. Com o Danilo é diferente. Se não tiver dores, ou diminuírem, pode entrar nas contas."