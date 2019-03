Sérgio Conceição: "Foi um jogo a roçar a perfeição"

Sérgio Conceição elogiou os seus jogadores, depois da vitória do FC Porto frente à Roma por 3-1, após prolongamento, que coloca a equipa nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Além de destacar a interpretação do plano de jogo por parte dos jogadores, destacou uma exibição quase perfeita.

"Era importante voltarmos a ter algumas características que para nós são fundamentais. E voltámos. Pressionámos, com reação muito forte à perda da bola e com muita vontade de chegar à baliza. Fica difícil para o nosso adversário quanto temos um futebol ligado", começou por afirmar o treinador azul e branco na flash interview.

Depois, destacou o entendimento entre os elementos mais atacantes do FC Porto que, em conjunto com os médios e a prestação da linha defensiva, resultou num "bom jogo". "Isto deve-se aos jogadores que interpretaram na íntegra aquilo que queríamos", acrescentou.

A AS Roma apresentou-se com três centrais, numa defesa a cinco, algo que Sérgio Conceição já tinha vislumbrado. "Conheço a mentalidade dos treinadores italianos e já tinha a ideia de que a AS Roma podia mudar alguma coisa", explicou.

"Acho que foi de grande maturidade e tranquilidade. O grupo é forte e a melhor maneira de conseguir, como eu disse, é com o lado emocional consciente de que é preciso inteligência no jogo. Fizemos um jogo a roçar a perfeição", frisou.

Do lado do FC Porto, a maior novidade foi Brahimi ter começado no banco, com Sérgio Conceição a destacar a luta saudável dentro do plantel. "O grupo tem qualidade. Aquilo que pensei foi sem o Brahimi, mas para o próximo jogo se calhar já lá está. Há um competitividade sã no balneário", destacou.