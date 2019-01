Sérgio Conceição: "Estamos preparados para a batalha"

Final four e clássico? "Vão ser duas boas meias-finais de uma prova que está diferente naquilo que é a aposta dos clubes, que inicialmente a desvalorizavam. São os quatro primeiros do campeonato que estão nas meias-finais. Espero um clássico difícil, como são todos os clássicos. Preparámo-lo, não da melhor forma. Queremos ganhar o segundo título desta época e isso passa por este jogo. Sabemos das mudanças no Benfica, mas estamos preparados para a batalha."

Dois jogadores formados localmente? "Está pensado. Vamos ver amanhã."

Bruno Lage? "Estamos preocupados com o FC Porto e com o que podemos e devemos fazer. Há uma motivação normal de um grupo de trabalho, não pela qualidade do treinador, mas só a mudança faz com que os jogadores - especialmente os menos utilizados - quererem mostrar serviço e ganhem uma vida nova. Em termos motivacionais, dá algum alento à equipa. Estamos atentos a isso e à forma como a equipa joga, um bocadinho diferente do que há alguns tempos."

Wilson Manafá? "É um jogador jovem, português e que tem um trajeto interessante. Pelas características que tem, penso que será uma boa alternativa ao FC Porto, depois de falhar mais do que uma vez com o treinador do Portimonense, o Folha, para perceber como ele é fora do jogo, no treino, e qual é o comportamento dele. Achámos por bem contratá-lo e pensamos que vai ser uma boa solução em várias posições. Pode jogar mais à frente, não só como lateral. Tem velocidade, o que é essencial no futebol moderno. Terá o seu tempo de adaptação e vamos trabalhar algumas situações que ele tem de melhorar."

Calendário apertado? "Jogadores não só estão protegidos como esta quantidade de jogos, à intensidade que tem, pode ter impacto negativo na carreira deles. Podíamos ter outro tipo de calendário, se esta final tinha de ser disputada agora ou se o campeonato devia ter 18 clubes ou não."

Guarda-redes e rotatividade no Benfica? "Estamos atentos às características dos jogadores e podemos fazer mudanças aqui e acolá, mas a base está lá e as dinâmicas também. Por isso, temos que nos focar com a nossa equipa, embora tenhamos de estar atentos aos pontos fortes do Benfica. Não vou dizer quem vai ser o guarda-redes."

Fator norte? "Não é por aí. É um campo neutro e os adeptos têm-nos acompanhado para todo o lado. Se fosse em Faro ou em Lisboa, de certeza que o espaço destinado para os nossos adeptos estaria cheio."

Penáltis? "Cheguei atrasado à conferência de imprensa porque estivemos a trabalhar essas situações de bola parada. No ano passado fomos eliminados duas vezes nos penáltis [pelo Sporting], mas cada jogo tem a sua história."

Videoárbitro e tecnologia de linha de golo? "VAR é uma ferramenta importante para a verdade desportiva, temos que dar os parabéns à Federação. Fomos um dos países pioneiros. É sempre bom que haja essas ferramentas."