Sérgio Conceição: "Estamos em primeiro porque somos melhores"

Sérgio Conceição sentou-se na sala de imprensa do FC Porto, esta terça-feira, para fazer a antevisão ao jogo de amanhã frente ao Moreirense para a Taça de Portugal, mas acabou por falar de muito mais. Além do próximo encontro e do momento dos dragões, falou ainda de arbitragem e do calendário de FC Porto, Sporting e Benfica.

"Vai ser mais um jogo difícil contra uma equipa que provavelmente está a fazer o melhor campeonato da sua história. Está em oitavo com os mesmos pontos do sexto, o Rio Ave, que tem 19. Já ganhou em Chaves e na casa de um candidato ao título no Estádio da Luz. É uma equipa bem orientada e com qualidade individual", afirmou o treinador dos dragões sobre o conjunto orientado por Ivo Vieira.

Em caso de vitória, o FC Porto consegue a 14.ª vitória consecutiva, algo que Sérgio Conceição desvaloriza: "É bom que falem nessas vitórias, mas nunca vi ninguém a festejar um recorde de vitórias nos Aliados. Só títulos. Ligo pouco a isso. Se o recorde coincidir com o título, mas não é o caso. Não se festeja."

O FC Porto entra em campo na terça-feira, com Benfica e Sporting a jogarem no dia seguinte. Na jornada que aí vem da I Liga jogam os três no domingo, algo que Sérgio Conceição disse não compreender, mas que também não vai usar como desculpa em caso de eliminação.

"Chegámos ontem de madrugada e já estamos aqui. Não quero ser mal interpretado. nem usar isso como desculpa, mas não compreendo porque os três grandes jogam todos dia 23 e não compreendo porque é que o FC Porto joga terça-feira. Não podem ter os três grandes a jogar no mesmo dia? Dia 23 vão ter", frisou.

Sérgio Conceição foi ainda confrontado com as recentes críticas do Benfica às arbitragens dos jogos dos azuis e brancos, de maneira mais concreta do encontro com o Santa Clara, e não deixou de responder, falando inclusivamente do último jogo do Sporting.

"Hoje falei com uma pessoa da comunicação do FC Porto e lembrei que o penálti sobre o Herrera é precedido de uma possível falta do Brahimi. Era penálti, o árbitro foi ao VAR verificar, e bem", começou por dizer. Continuou, dando ainda como exemplo o mais recente jogo do Sporting frente ao Nacional: "Na 2.ª parte do nosso jogo houve um empurrão sobre o Corona e não foi assinalado. Num jogo do FC Porto em que possivelmente sejamos beneficiados com algo pequeno há sempre títulos enormes. Ontem no jogo do Sporting há dois penáltis e hoje não vi tweets, nem ninguém a falar, não vi nada. Não tenho nada contra o Sporting, é a minha opinião".

"Querem passar uma imagem de que estamos a beneficiar de possíveis erros de arbitragem e do VAR, mas estamos em primeiro porque somos melhores e a equipa mais forte, ponto", garantiu o treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição também falou sobre o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou que o próximo adversário dos dragões é a AS Roma, mas não demorou muito tempo no assunto, apesar de recordar o seu passado em Itália, especificamente na Lazio. "Sinceramente, preocupo-me é com as declarações do Ivo Vieira e não as do Totti. Falaremos da AS Roma e esses jogos, até porque digo sempre 'força Lazio', porque joguei lá", disse o treinador do FC Porto depois do histórico ex-avançado do clube da cidade italiana ter dito que a AS Roma teve sorte no sorteio.