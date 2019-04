Sérgio Conceição enfrenta insatisfação dos adeptos portistas

Logo após o desafio, os adeptos portistas concentraram-se junto ao autocarro da equipa, estacionado à frente do Estádio dos Arcos, para dar voz à sua desilusão.

À saída dos jogadores, cerca de uma centena de apoiantes dos 'azuis e brancos' dividiram-se entre apupos e aplausos aos jogadores, embora o tom de insatisfação com o resultado fosse mais audível.

O treinador do FC Porto saiu do estádio com o presidente portista, Pinto da Costa, e não evitou as críticas dos adeptos, abeirando-se de um grupo e ficando alguns minutos a ouvir os desabafos, antes de se dirigir para o autocarro.

Apesar da concentração dos adeptos, e da forte presença policial, não se registaram incidentes até à partida do autocarro de Vila do Conde.

O FC Porto empatou hoje, por 2-2, frente ao Rio Ave, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num resultado que pode comprometer as aspirações dos campeões nacionais na revalidação do título.