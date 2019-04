Sérgio Conceição: "É possível ganhar aqui ao Liverpool"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, disse esta segunda-feira que está consciente do poderio do Liverpool, mas mostrou-se bastante confiante para esta primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, esta terça-feira (20.00 horas) no Estádio Anfield.

"Penso que é possível ganhar aqui ao Liverpool, preparámos o jogo nesse sentido. É preciso trabalhar muito e saber que por vezes seremos pressionados, outras vezes vamos fazer transições difíceis de controlar e é preciso que a equipa esteja sempre equilibrada, mas também vamos ter momentos de ataque posicional. Por isso, é fundamental perceber o que temos de fazer nos diferentes momentos do jogo", assumiu Sérgio Conceição, que disse ainda não saber se poderá contar com Alex Telles no onze, uma vez que o brasileiro recupera de uma lesão.

O técnico portista destacou as dificuldades que esperam a sua equipa, que passam sobretudo pela intensidade que os ingleses colocam nas partidas. "O Liverpool está num nível muito alto e tem jogos de grande exigência todas as semanas, o que, com todo o respeito por todas as equipas portuguesas, connosco não é bem assim", adiantou, explicando que para igualar é preciso apelar às melhores características da sua equipa. "Percebendo o poderio de adversário teremos de ser mais criativos no jogo. O importante será a dinâmica que apresentaremos, nomeadamente saber como atacar e como fazer quando não tivermos bola."

Questionado sobre se este jogo poderá ser uma espécie de vingança da goleada de 5-0 que o FC Porto sofreu no Dragão diante deste Liverpool na época passada, Sérgio Conceição deixou uma garantia: "Não há vingança nenhuma. Todos os jogos têm histórias diferentes. Isso aconteceu no passado em que não fizemos algumas coisas que deveríamos ter feito."

O técnico portista realçou que o Liverpool "é uma equipa fortíssima, que só empatou dois jogos em casa". "No ano passado foi finalista da Champions e vale milhões, mas os nossos milhões são o rendimento diário. Esta oportunidade de a vida nos dá é fantástica: estar nas oito melhores equipas da Europa e do mundo. Temos de desfrutar deste momento com responsabilidade", acrescentou.

Sérgio Conceição revelou depois que Pepe e Herrera, apesar de estarem castigados, pediram ao presidente para viajar para Liverpool. "É sempre importante ter aqui dois capitães com tanta experiência", elogiou, não deixando depois de comentar as declarações de Pepe ao site da UEFA, onde expressou o desejo de conquistar a Champions. "O Pepe é muito ambicioso e nós também. O importante é fazermos o que temos de fazer amanhã e depois se verá. Um passo de cada vez", sublinhou, deixando escapar um desejo: "Temos os nossos sonhos, mas é importante focarmo-nos no momento. Temos de perceber a competição e o adversário, será bom termos um resultado positivo que nos permita lutar pelas meias-finais no Dragão."

Danilo sobre Salah, Firmino e Mané: "Não vão passar por mim"

Danilo Pereira também não quer ouvir falar em vingança dos 5-0 de há um ano. "O favoritismo é mais para o Liverpool, porque joga em casa, mas no plantel não há sentimento de vingança, porque quem pensa assim dá-se mal", disse, garantindo que no plantel "há uma enorme ambição e um grande crer" para ultrapassar esta eliminatória com o Liverpool e estar presente nas meias-finais da Champions.

Sobre a ausência de Herrera, destacou que o FC Porto tem "jogadores competentes, com nível emocional e qualidade" para substituir o mexicano, realçando que o importante é "colocar em prática o que tem sido trabalhado" para defrontar "uma equipa que é bem conhecida" dos dragões.

"O Liverpool tem um pendor ofensivo muito grande, jogadores rápidos e uma equipa compacta, mas que tem algumas lacunas que vamos tentar explorar ao máximo", adiantou, mostrando-se convicto de que, em Anfield, "é importante o FC Porto não perder a sua filosofia e identidade".

Questionado sobre aquilo que pensa por enfrentar avançados perigosos como Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané, Danilo Pereira deixou uma resposta curiosa: "Penso que não vão passar por mim e que vou dar o máximo para isso." Nesse sentido, o médio assume que os duelos individuais "serão muito importantes" durante o jogo "porque quem ganhar mais duelos terá sucesso". "Vamos ter de lutar muito e ter a intensidade suficiente para ganhar esses duelos", frisou.