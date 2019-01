Sérgio Conceição e o empate: "Sabor amargo, sentimos que somos mais fortes"

Sérgio Conceição viu a sua equipa empatar na tarde deste sábado em Alvalade, frente ao Sporting, num jogo sem golos e que terminou a série de 18 vitórias consecutivas dos dragões. Disse que os leões tinham "mais pressão" e que a sua equipa "podia ter feito melhor, principalmente na primeira parte". Para o técnico, a haver um vencedor, seria o FC Porto.

"Acho que não foi um resultado positivo. Queríamos vir aqui ganhar e preparámos a equipa para isso, como nos outros 18 jogos. Penso que não foi um encontro bem jogado. Foi muito competitivo e teve muitas faltas. A primeira parte foi equilibrada, sem ocasiões, com o Sporting a dar-nos a iniciativa e com algum receio do espaço nas costas da defesa. Podíamos e devíamos ter mais paciência com a bola, mas foi muito equilibrado e encaixado", começou por dizer na flash interview à Sport TV.

O treinador dos dragões referiu que a "segunda parte foi diferente", com a sua equipa "por cima" do jogo. "Tivemos duas ocasiões claras e fomos melhores. O Sporting causou algum frisson com remates de fora, mas nada de especial. A haver um vencedor, seríamos nós. Sabíamos que o Sporting poderia estar algo intranquilo e tinha mais pressão. Podíamos ter feito melhor, principalmente na primeira parte", acrescentou.

Assumindo que preparou o jogo "em função do percurso do Sporting com o novo treinador", admitiu que encontrou algo "diferente" em Alvalade, mas que "isso faz parte". "Como equipa grande e como campeões temos de encontrar formas de tornear essas dificuldades, a ocupação do espaço, principalmente sem bola, do Sporting. Na primeira parte não conseguimos, mas na segunda sim, depois de percebermos o que tínhamos de fazer", frisou, garantindo ainda que o resultado teria sido diferente se o FC Porto "tivesse definido melhor no último terço e até dentro da área".

Questionado sobre o que significava um empate depois da série de triunfos, Sérgio Conceição falou em "sabor amargo". "Queríamos ganhar. Sentimos que somos mais forte e queiramos muito os três pontos. Às vezes não se consegue. No final do jogo, em duas ou três situações, podíamos ter definido melhor e não conseguimos. Há jogos assim, agora é pensar no próximo jogo e preparar os jogadores, há um acumular de jogos grandes", finalizou sobre o empate no clássico em Alvalade.

Sobre Danilo, que saiu lesionado, o treinador azul e branco contou que o jogador tem "o pé bastante inchado". "Vamos ver e depois amanhã vamos avaliar com mais pormenor", concluiu.