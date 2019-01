Sérgio Conceição e a Taça da Liga: "FC Porto contratou-me para ter mau perder"

Treinador dos guarda-redes do FC Porto tentou agredir adepto com a medalha

A conferência de imprensa de Sérgio Conceição para antevisão do jogo de quarta-feira com ​​​​​​o Belenenses, foi ainda marcada pela final da Taça da Liga perdida para o Sporting e, sobretudo, pelos episódios ocorridos no fim, com o FC Porto a não ficar para a entrega do troféu e o adjunto Diamantino Figueiredo a tentar agredir um adepto leonino com a medalha de finalista vencido.

O treinador portista criticou a Liga por ter obrigado as equipas a subir a um setor das bancadas que estava recheado de adeptos do Sporting e disse ainda que a comitiva azul e branca foi insultada e cuspida pelos adeptos rivais.

"É mau para a equipa que perde ter de subir uma escadaria enorme onde estão os adeptos adversários. É uma situação a rever pela Liga. Palavrões eu também digo, mas o insulto gratuito e as cuspidelas já não existem, não fazem parte do futebol. E nós levámos todos com isso. Isso não foi bem feito. Levar com insultos, cuspidelas, todo o tipo de 'mimos' dos adeptos do Sporting... para nós não era fácil ficar à espera da entrega da taça a levar com isqueiros, moedas e não sei mais o quê. Foi por isso. É bonito? Não é", referiu Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto garantiu ainda que a atitude do adjunto Diamantino Figueiredo, que tentou agredir um adepto com a medalha que levava na mão, à descida da tribuna, vai ser alvo de análise interna, mas realça as provocações. "Se o ato do Diamantino é condenável? É, assumimos essa responsabilidade. É condenável, vamos tratar do assunto internamente. Se há justificação para isso? Não digo que exista, mas houve provocação. Não é normal nele, é uma pessoa tranquila", disse o técnico, que se defendeu das críticas de "mau perder".

" O FC Porto contratou-me para ter mau perder, para ganhar finais. Estranho era se ficasse contente ao perder. Tenho muito mau perder. Fico mal disposto", afirmou.

Sérgio Conceição lamentou também que se tenha tentado, segundo o técnico, extrapolar os acontecimentos. "A opinião que tenho sobre o falatório é o mesmo que tinha: pegam sempre em situações negativas e transformam em casos incríveis do futebol português, isso é que vende. A Taça da Liga é a competição que está cada vez melhor, parabéns ao Proença e às pessoas da Liga que organizam", referiu, deixando, elogiando o vídeo-árbitro, mas deixando também alguns reparos à arbitragem de João Pinheiro nessa final.

"Acho que não foi uma arbitragem exemplar, apitava tudo e mais alguma coisa. Foi um excelente trabalho do VAR, esteve muito bem no penálti. Pena é que há um ano na Vila das Aves, o mesmo Bruno Esteves, num lance igual, não assinalou nada. Ainda bem que melhorou e o VAR é bom para o futebol. Não foi uma arbitragem positiva, o jogo quer-se rápido e intenso e foi constantemente interrompido", apontou.